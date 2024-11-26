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Минсельхоз определил перечень продукции для ввоза в Россию с льготным НДС
Минсельхоз определил перечень продукции для ввоза в Россию с льготным НДС - 26.11.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз определил перечень продукции для ввоза в Россию с льготным НДС
Минсельхоз России определил перечень продукции, в отношении которой с 2025 года при реализации и ввозе в страну будет действовать льготный НДС в размере 10%: в... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:13+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России определил перечень продукции, в отношении которой с 2025 года при реализации и ввозе в страну будет действовать льготный НДС в размере 10%: в него вошли племенные животные, птицы и рыбы, а также их семя и эмбрионы, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Так, в перечень для применения льготного НДС при реализации вошли, в частности, племенной молочный и мясной крупный рогатый скот, его телята и молодняк, семя племенных быков, чистопородные племенные лошади, овцы, козы, свиньи и их молодняк, пресноводная рыба, племенная сельскохозяйственная птица и инкубационные яйца, а также эмбрионы племенных животных и рыб. В перечне для льготного НДС при ввозе в РФ: племенные лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, племенная птица и племенное яйцо, а также семя и эмбрионы этих племенных животных. В конце октября текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий НДС по пониженной ставке 10% при ввозе и реализации в РФ племенных животных, рыбы и птицы. До конца 2024 года ввоз и реализация такой продукции в РФ временно освобождены от НДС.
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ндс, минсельхоз рф, ввоз товаров
НДС, Минсельхоз РФ, ввоз товаров
Минсельхоз определил перечень продукции для ввоза в Россию с льготным НДС
Минсельхоз РФ определил перечень племенных животных, рыбы и птицы для НДС 10%
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России определил перечень продукции, в отношении которой с 2025 года при реализации и ввозе в страну будет действовать льготный НДС в размере 10%: в него вошли племенные животные, птицы и рыбы, а также их семя и эмбрионы, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, в перечень для применения льготного НДС при реализации вошли, в частности, племенной молочный и мясной крупный рогатый скот, его телята и молодняк, семя племенных быков, чистопородные племенные лошади, овцы, козы, свиньи и их молодняк, пресноводная рыба, племенная сельскохозяйственная птица и инкубационные яйца, а также эмбрионы племенных животных и рыб.
В перечне для льготного НДС при ввозе в РФ: племенные лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, племенная птица и племенное яйцо, а также семя и эмбрионы этих племенных животных.
В конце октября текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий НДС по пониженной ставке 10% при ввозе и реализации в РФ племенных животных, рыбы и птицы. До конца 2024 года ввоз и реализация такой продукции в РФ временно освобождены от НДС.
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