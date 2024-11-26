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Госдума отсрочила уплату НДС для покупателей медных полуфабрикатов
Госдума отсрочила уплату НДС для покупателей медных полуфабрикатов - 26.11.2024, ПРАЙМ
Госдума отсрочила уплату НДС для покупателей медных полуфабрикатов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о переносе обязанности исчисления и уплаты НДС при реализации медных полуфабрикатов на покупателей –... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T15:08+0300
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2024-11-26T15:08+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о переносе обязанности исчисления и уплаты НДС при реализации медных полуфабрикатов на покупателей – производителей кабельной-проводниковой продукции. Документ предусматривает, что с 1 июля 2025 года при реализации медных полуфабрикатов налоговая база по НДС будет определяться налоговыми агентами, которыми признаются их покупатели (получатели), включенные в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции. Речь идет о случаях, когда продавцами выступают организации или индивидуальные предприниматели, не включенные в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции либо в перечень производителей медных полуфабрикатов. Эти перечни должен будет определить Минпромторг совместно с Федеральной налоговой службой в порядке, установленном правительством РФ. Перечни будут размещены на сайте Минпромторга. Под медными полуфабрикатами в законе понимаются любые товары, содержащие медь и используемые для производства кабельно-проводниковой продукции (в том числе после дополнительной обработки, переработки или иной трансформации), за исключением лома и отходов цветных металлов. Перенос обязанности исчислять и уплачивать НДС на покупателей – производителей кабельной-проводниковой продукции призван устранить экономическую заинтересованность недобросовестных налогоплательщиков - продавцов медных полуфабрикатов применять схемы уклонения от НДС. Это, в свою очередь, позволит исключить риски споров между производителями кабельной-проводниковой продукции и налоговыми органами, сказано в пояснительной записке. Один из авторов закона, депутат Андрей Луговой (ЛДПР) ранее пояснял, что в этой сфере сохраняются риски уклонения от уплаты НДС, причем "хищения достигают в год до 50 миллиардов рублей". Продавцами медных полуфабрикатов, как правило, выступают не производители, а лица, которые заказывают их производство на давальческой основе, зачастую с целью неуплаты налога. В результате налоговые органы предъявляют претензии к заводам, производящим кабельно-проводниковую продукцию из медных полуфабрикатов, приобретенных у таких недобросовестных продавцов. Закон позволит в значительной мере обелить отрасль переработки медного лома, повысить эффективность взимания НДС по операциям реализации медных полуфабрикатов и добавить денег в госбюджет, подчеркивал Луговой.
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Экономика, РОССИЯ, Госдума, Бизнес, НДС, медь
Госдума отсрочила уплату НДС для покупателей медных полуфабрикатов
ГД отсрочила до 1 июля 2025 года уплату НДС для покупателей медных полуфабрикатов
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о переносе обязанности исчисления и уплаты НДС при реализации медных полуфабрикатов на покупателей – производителей кабельной-проводниковой продукции.
Документ предусматривает, что с 1 июля 2025 года при реализации медных полуфабрикатов налоговая база по НДС будет определяться налоговыми агентами, которыми признаются их покупатели (получатели), включенные в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции.
Речь идет о случаях, когда продавцами выступают организации или индивидуальные предприниматели, не включенные в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции либо в перечень производителей медных полуфабрикатов. Эти перечни должен будет определить Минпромторг совместно с Федеральной налоговой службой в порядке, установленном правительством РФ. Перечни будут размещены на сайте Минпромторга.
Под медными полуфабрикатами в законе понимаются любые товары, содержащие медь и используемые для производства кабельно-проводниковой продукции (в том числе после дополнительной обработки, переработки или иной трансформации), за исключением лома и отходов цветных металлов.
Перенос обязанности исчислять и уплачивать НДС на покупателей – производителей кабельной-проводниковой продукции призван устранить экономическую заинтересованность недобросовестных налогоплательщиков - продавцов медных полуфабрикатов применять схемы уклонения от НДС. Это, в свою очередь, позволит исключить риски споров между производителями кабельной-проводниковой продукции и налоговыми органами, сказано в пояснительной записке.
Один из авторов закона, депутат Андрей Луговой (ЛДПР) ранее пояснял, что в этой сфере сохраняются риски уклонения от уплаты НДС, причем "хищения достигают в год до 50 миллиардов рублей". Продавцами медных полуфабрикатов, как правило, выступают не производители, а лица, которые заказывают их производство на давальческой основе, зачастую с целью неуплаты налога.
В результате налоговые органы предъявляют претензии к заводам, производящим кабельно-проводниковую продукцию из медных полуфабрикатов, приобретенных у таких недобросовестных продавцов. Закон позволит в значительной мере обелить отрасль переработки медного лома, повысить эффективность взимания НДС по операциям реализации медных полуфабрикатов и добавить денег в госбюджет, подчеркивал Луговой.
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