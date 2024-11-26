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В Таджикистане прекратилось обслуживание карт Union Pay Газпромбанка

В Таджикистане прекратилось обслуживание карт Union Pay Газпромбанка - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Таджикистане прекратилось обслуживание карт Union Pay Газпромбанка

В Таджикистане прекращено обслуживание карт Union Pay, выпущенных Газпромбанком, следует из сообщений пользователей соцсетей, столкнувшиеся с проблемами при... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:59+0300

2024-11-26T10:59+0300

2024-11-26T10:59+0300

газпромбанк

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 26 ноя – ПРАЙМ. В Таджикистане прекращено обслуживание карт Union Pay, выпущенных Газпромбанком, следует из сообщений пользователей соцсетей, столкнувшиеся с проблемами при снятии наличных в банкоматах. Уточняется, что проблемы при использовании этих карт начались в Таджикистане с 24 ноября, когда их пользователи не могли снять наличные средства в банкоматах. Новые санкции США, введенные 21 ноября, коснулись Газпромбанка. Теперь карты системы Union Pay, выпущенные банком, не обслуживаются в ряде стран.

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таджикистан

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газпромбанк, таджикистан