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Орбан сделал прогноз на 2025 год

Орбан сделал прогноз на 2025 год - 26.11.2024, ПРАЙМ

Орбан сделал прогноз на 2025 год

Грядущий 2025 год может стать фантастическим, если украинский конфликт удастся урегулировать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 26.11.2024, ПРАЙМ

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политика

венгрия

виктор орбан

прогноз

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БУДАПЕШТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Грядущий 2025 год может стать фантастическим, если украинский конфликт удастся урегулировать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы", — написал он в соцсети Facebook*. Ранее венгерский премьер анонсировал бюджет "мирных времен" на следующий год, предусматривающий рост экономики на 3-5%, а также меры соцподдержки населения. Кроме того, Орбан заявлял, что Венгрия намерена придерживаться экономического нейтралитета, во главе которого приоритет экономической выгоды над политикой и идеологией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20241122/orban-853016984.html

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венгрия, виктор орбан, прогноз