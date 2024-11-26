https://1prime.ru/20241126/orban-853108766.html
Орбан сделал прогноз на 2025 год
Орбан сделал прогноз на 2025 год - 26.11.2024, ПРАЙМ
Орбан сделал прогноз на 2025 год
Грядущий 2025 год может стать фантастическим, если украинский конфликт удастся урегулировать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T21:17+0300
2024-11-26T21:17+0300
2024-11-26T21:17+0300
политика
венгрия
виктор орбан
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_045f00b3fd51f2f75242b5340af89916.jpg
БУДАПЕШТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Грядущий 2025 год может стать фантастическим, если украинский конфликт удастся урегулировать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы", — написал он в соцсети Facebook*. Ранее венгерский премьер анонсировал бюджет "мирных времен" на следующий год, предусматривающий рост экономики на 3-5%, а также меры соцподдержки населения. Кроме того, Орбан заявлял, что Венгрия намерена придерживаться экономического нейтралитета, во главе которого приоритет экономической выгоды над политикой и идеологией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241122/orban-853016984.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5032ac4ff167e49881b2dc11e47aa37d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, виктор орбан, прогноз
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, прогноз
Орбан сделал прогноз на 2025 год
Орбан: если 2025 станет годом мира, это будет фантастический период
БУДАПЕШТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Грядущий 2025 год может стать фантастическим, если украинский конфликт удастся урегулировать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы", — написал он в соцсети Facebook*.
Ранее венгерский премьер анонсировал бюджет "мирных времен" на следующий год, предусматривающий рост экономики на 3-5%, а также меры соцподдержки населения. Кроме того, Орбан заявлял, что Венгрия намерена придерживаться экономического нейтралитета, во главе которого приоритет экономической выгоды над политикой и идеологией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Орбан призвал Запад серьезно отнестись к запуску ракеты "Орешник"