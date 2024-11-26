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Орбан сделал прогноз на 2025 год - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Орбан сделал прогноз на 2025 год
Орбан сделал прогноз на 2025 год - 26.11.2024, ПРАЙМ
Орбан сделал прогноз на 2025 год
Грядущий 2025 год может стать фантастическим, если украинский конфликт удастся урегулировать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T21:17+0300
2024-11-26T21:17+0300
политика
венгрия
виктор орбан
прогноз
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БУДАПЕШТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Грядущий 2025 год может стать фантастическим, если украинский конфликт удастся урегулировать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы", — написал он в соцсети Facebook*. Ранее венгерский премьер анонсировал бюджет "мирных времен" на следующий год, предусматривающий рост экономики на 3-5%, а также меры соцподдержки населения. Кроме того, Орбан заявлял, что Венгрия намерена придерживаться экономического нейтралитета, во главе которого приоритет экономической выгоды над политикой и идеологией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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венгрия, виктор орбан, прогноз
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, прогноз
21:17 26.11.2024
 
Орбан сделал прогноз на 2025 год

Орбан: если 2025 станет годом мира, это будет фантастический период

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Грядущий 2025 год может стать фантастическим, если украинский конфликт удастся урегулировать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы", — написал он в соцсети Facebook*.
Ранее венгерский премьер анонсировал бюджет "мирных времен" на следующий год, предусматривающий рост экономики на 3-5%, а также меры соцподдержки населения. Кроме того, Орбан заявлял, что Венгрия намерена придерживаться экономического нейтралитета, во главе которого приоритет экономической выгоды над политикой и идеологией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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