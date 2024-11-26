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Создание "Орешника" является итогом действий Запада, заявил Володин - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Создание "Орешника" является итогом действий Запада, заявил Володин
Создание "Орешника" является итогом действий Запада, заявил Володин - 26.11.2024, ПРАЙМ
Создание "Орешника" является итогом действий Запада, заявил Володин
Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" является результатом нагнетания обстановки со стороны Вашингтона и коллективного Запада,... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:55+0300
2024-11-26T13:55+0300
вооружения
вячеслав володин
россия
сша
запад
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" является результатом нагнетания обстановки со стороны Вашингтона и коллективного Запада, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Володин отметил единство в отношении всех представленных в Думе фракций в отношении нового оружия, а также высоко отметил работу конструкторов и инженеров, создавших "Орешник". При этом, добавил он, российский президент Владимир Путин принял ответственное решение по его применению."Мы его долго ждали и говорили о необходимости ответа на те варварские шаги, на заступы, которые связаны были с уже угрозой безопасности нашей страны, когда ракеты США, ракеты, поставляемые государствами европейских стран, стали взрывать наши города мирные, наносить удары по нашей инфраструктуре, и это недопустимо", - подчеркнул председатель Госдумы. Володин считает, что именно главы европейских государств способствуют нарастанию напряжения в мире, а также эскалируют украинский конфликт, превращая его в глобальную войну.Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
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вячеслав володин, россия, сша, запад
Вооружения, Вячеслав Володин, РОССИЯ, США, ЗАПАД
13:55 26.11.2024
 
Создание "Орешника" является итогом действий Запада, заявил Володин

Володин: создание "Орешника" – это итог нагнетания обстановки со стороны США и Запада

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" является результатом нагнетания обстановки со стороны Вашингтона и коллективного Запада, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил единство в отношении всех представленных в Думе фракций в отношении нового оружия, а также высоко отметил работу конструкторов и инженеров, создавших "Орешник". При этом, добавил он, российский президент Владимир Путин принял ответственное решение по его применению.
"Мы его долго ждали и говорили о необходимости ответа на те варварские шаги, на заступы, которые связаны были с уже угрозой безопасности нашей страны, когда ракеты США, ракеты, поставляемые государствами европейских стран, стали взрывать наши города мирные, наносить удары по нашей инфраструктуре, и это недопустимо", - подчеркнул председатель Госдумы.
Володин считает, что именно главы европейских государств способствуют нарастанию напряжения в мире, а также эскалируют украинский конфликт, превращая его в глобальную войну.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
"В любой момент": в США сделали страшный прогноз по России и Китаю
13:42
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
 
ВооруженияВячеслав ВолодинРОССИЯСШАЗАПАД
 
 
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