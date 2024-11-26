https://1prime.ru/20241126/oreshnik-853093526.html

Создание "Орешника" является итогом действий Запада, заявил Володин

Создание "Орешника" является итогом действий Запада, заявил Володин - 26.11.2024, ПРАЙМ

Создание "Орешника" является итогом действий Запада, заявил Володин

Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" является результатом нагнетания обстановки со стороны Вашингтона и коллективного Запада,... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:55+0300

2024-11-26T13:55+0300

2024-11-26T13:55+0300

вооружения

вячеслав володин

россия

сша

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/83554/66/835546602_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_9333c1edfc289550a44ac88846346947.jpg

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" является результатом нагнетания обстановки со стороны Вашингтона и коллективного Запада, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Володин отметил единство в отношении всех представленных в Думе фракций в отношении нового оружия, а также высоко отметил работу конструкторов и инженеров, создавших "Орешник". При этом, добавил он, российский президент Владимир Путин принял ответственное решение по его применению."Мы его долго ждали и говорили о необходимости ответа на те варварские шаги, на заступы, которые связаны были с уже угрозой безопасности нашей страны, когда ракеты США, ракеты, поставляемые государствами европейских стран, стали взрывать наши города мирные, наносить удары по нашей инфраструктуре, и это недопустимо", - подчеркнул председатель Госдумы. Володин считает, что именно главы европейских государств способствуют нарастанию напряжения в мире, а также эскалируют украинский конфликт, превращая его в глобальную войну.Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

https://1prime.ru/20241126/voyna-853093243.html

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вячеслав володин, россия, сша, запад