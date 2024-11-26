https://1prime.ru/20241126/oreshnik-853093947.html
Миронов объяснил смысл названия ракеты "Орешник"
Миронов объяснил смысл названия ракеты "Орешник" - 26.11.2024, ПРАЙМ
Миронов объяснил смысл названия ракеты "Орешник"
Раньше орешник использовался для изготовления розог для наказания, этот смысл может быть заложен в названии одноименной ракеты, заявил лидер партии... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T14:05+0300
2024-11-26T14:05+0300
2024-11-26T14:05+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Раньше орешник использовался для изготовления розог для наказания, этот смысл может быть заложен в названии одноименной ракеты, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Так, он отметил, что многие задаются вопросом о значении названия ракеты. Однако, по мнению Миронова, оно является отсылкой к кустарнику, прутья которого использовали для изготовления розог на Руси. "Я абсолютно убежден, что теперь, понимая, что против нашего лома у них нет приема, а горящие головы мы готовы отхлестать этими розгами в виде "Орешника" - это будет действительно хороший урок", - подчеркнул политик на пленарном заседании Госдумы. Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
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россия, сергей миронов, ракета
Вооружения, РОССИЯ, Сергей Миронов, ракета
Миронов объяснил смысл названия ракеты "Орешник"
Миронов: орешник на Руси использовался для изготовления розог для наказания
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Раньше орешник использовался для изготовления розог для наказания, этот смысл может быть заложен в названии одноименной ракеты, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Так, он отметил, что многие задаются вопросом о значении названия ракеты. Однако, по мнению Миронова, оно является отсылкой к кустарнику, прутья которого использовали для изготовления розог на Руси. "Я абсолютно убежден, что теперь, понимая, что против нашего лома у них нет приема, а горящие головы мы готовы отхлестать этими розгами в виде "Орешника" - это будет действительно хороший урок", - подчеркнул политик на пленарном заседании Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
Создание "Орешника" является итогом действий Запада, заявил Володин