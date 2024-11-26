https://1prime.ru/20241126/oreshnik-853093947.html

Миронов объяснил смысл названия ракеты "Орешник"

Миронов объяснил смысл названия ракеты "Орешник" - 26.11.2024, ПРАЙМ

Миронов объяснил смысл названия ракеты "Орешник"

Раньше орешник использовался для изготовления розог для наказания, этот смысл может быть заложен в названии одноименной ракеты, заявил лидер партии... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:05+0300

2024-11-26T14:05+0300

2024-11-26T14:05+0300

вооружения

россия

сергей миронов

ракета

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Раньше орешник использовался для изготовления розог для наказания, этот смысл может быть заложен в названии одноименной ракеты, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Так, он отметил, что многие задаются вопросом о значении названия ракеты. Однако, по мнению Миронова, оно является отсылкой к кустарнику, прутья которого использовали для изготовления розог на Руси. "Я абсолютно убежден, что теперь, понимая, что против нашего лома у них нет приема, а горящие головы мы готовы отхлестать этими розгами в виде "Орешника" - это будет действительно хороший урок", - подчеркнул политик на пленарном заседании Госдумы. Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

https://1prime.ru/20241126/oreshnik-853093526.html

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россия, сергей миронов, ракета