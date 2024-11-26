https://1prime.ru/20241126/oreshnik-853108045.html

Страны G7 считают пуск "Орешника" свидетельством безрассудного поведения

Страны G7 считают пуск "Орешника" свидетельством безрассудного поведения - 26.11.2024, ПРАЙМ

Страны G7 считают пуск "Орешника" свидетельством безрассудного поведения

Страны "Большой семерки" считают испытания российской ракетной системы средней дальности "Орешник" "еще одним свидетельством безрассудного поведения" Москвы. Об | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T20:33+0300

2024-11-26T20:33+0300

2024-11-26T20:33+0300

политика

g7

украина

"орешник"

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/78617/42/786174294_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_adf7f743be82f9b6a64867c73e837a84.jpg

РИМ, 26 ноя – ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" считают испытания российской ракетной системы средней дальности "Орешник" "еще одним свидетельством безрассудного поведения" Москвы. Об этом сказано в заявлении глав МИД стран G7, принятом по итогам встречи в итальянском городе Фьюджи. Отмечается, что использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября "является еще одним свидетельством ее безрассудного и эскалационного поведения". "Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины останется непоколебимой", — сказано в коммюнике. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Киев 19 ноября нанес удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на их применение Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://1prime.ru/20241126/oreshnik-853093947.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g7, украина, "орешник", россия