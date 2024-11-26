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Страны G7 считают пуск "Орешника" свидетельством безрассудного поведения - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Страны G7 считают пуск "Орешника" свидетельством безрассудного поведения
Страны G7 считают пуск "Орешника" свидетельством безрассудного поведения - 26.11.2024, ПРАЙМ
Страны G7 считают пуск "Орешника" свидетельством безрассудного поведения
Страны "Большой семерки" считают испытания российской ракетной системы средней дальности "Орешник" "еще одним свидетельством безрассудного поведения" Москвы. Об | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T20:33+0300
2024-11-26T20:33+0300
политика
g7
украина
"орешник"
россия
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РИМ, 26 ноя – ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" считают испытания российской ракетной системы средней дальности "Орешник" "еще одним свидетельством безрассудного поведения" Москвы. Об этом сказано в заявлении глав МИД стран G7, принятом по итогам встречи в итальянском городе Фьюджи. Отмечается, что использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября "является еще одним свидетельством ее безрассудного и эскалационного поведения". "Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины останется непоколебимой", — сказано в коммюнике. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Киев 19 ноября нанес удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на их применение Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://1prime.ru/20241126/oreshnik-853093947.html
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g7, украина, "орешник", россия
Политика, G7, УКРАИНА, "Орешник", РОССИЯ
20:33 26.11.2024
 
Страны G7 считают пуск "Орешника" свидетельством безрассудного поведения

Главы МИД стран G7: пуск "Орешника" — свидетельство безрассудного поведения РФ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию саммита стран G7
Подготовка к открытию саммита стран G7 - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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РИМ, 26 ноя – ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" считают испытания российской ракетной системы средней дальности "Орешник" "еще одним свидетельством безрассудного поведения" Москвы. Об этом сказано в заявлении глав МИД стран G7, принятом по итогам встречи в итальянском городе Фьюджи.
Отмечается, что использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября "является еще одним свидетельством ее безрассудного и эскалационного поведения".
"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины останется непоколебимой", — сказано в коммюнике.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Киев 19 ноября нанес удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на их применение Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
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ПолитикаG7УКРАИНА"Орешник"РОССИЯ
 
 
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