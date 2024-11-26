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"Не в те руки". Над Европой нависла новая угроза из-за Украины - 26.11.2024, ПРАЙМ
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"Не в те руки". Над Европой нависла новая угроза из-за Украины
"Не в те руки". Над Европой нависла новая угроза из-за Украины - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Не в те руки". Над Европой нависла новая угроза из-за Украины
Европейская разведка опасается притока украинских военных и контрабанды оружия после окончания войны на Украине, сообщает издание Bloomberg. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T09:32+0300
2024-11-26T09:32+0300
вооружения
украина
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Европейская разведка опасается притока украинских военных и контрабанды оружия после окончания войны на Украине, сообщает издание Bloomberg."Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки", - отмечается в сообщении издания.Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что Украина передает оружие на Ближний Восток, а некоторые журналисты сообщали о том, что часть этого оружия попадает на черный рынок и в руки преступных группировок.Некоторые европейские чиновники также подтвердили эти опасения. В мае 2022 года глава Европола предупредила о возможности поступления оружия в руки преступных группировок, которое было поставлено в Украину странами Евросоюза.
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украина, ес
Вооружения, УКРАИНА, ЕС
09:32 26.11.2024
 
"Не в те руки". Над Европой нависла новая угроза из-за Украины

Bloomberg: в Европе видят угрозу из-за притока оружия и военных с Украины

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Европейская разведка опасается притока украинских военных и контрабанды оружия после окончания войны на Украине, сообщает издание Bloomberg.
"Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки", - отмечается в сообщении издания.
Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что Украина передает оружие на Ближний Восток, а некоторые журналисты сообщали о том, что часть этого оружия попадает на черный рынок и в руки преступных группировок.
Некоторые европейские чиновники также подтвердили эти опасения. В мае 2022 года глава Европола предупредила о возможности поступления оружия в руки преступных группировок, которое было поставлено в Украину странами Евросоюза.
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