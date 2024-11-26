Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Накачивают". В ФСБ раскрыли сценарий захвата Западом власти в странах СНГ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241126/oruzhie-853087014.html
"Накачивают". В ФСБ раскрыли сценарий захвата Западом власти в странах СНГ
"Накачивают". В ФСБ раскрыли сценарий захвата Западом власти в странах СНГ - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Накачивают". В ФСБ раскрыли сценарий захвата Западом власти в странах СНГ
Ряд стран Североатлантического альянса активно накачивает оружием противоборствующие стороны в странах СНГ, способствуя разжиганию конфликтов, считает директор... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T10:42+0300
2024-11-26T10:42+0300
политика
снг
запад
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ряд стран Североатлантического альянса активно накачивает оружием противоборствующие стороны в странах СНГ, способствуя разжиганию конфликтов, считает директор ФСБ России Александр Бортников. "Отдельные страны НАТО активно "подливают масла в огонь", накачивая оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ", - объяснил он в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Бортников отметил, что западные страны действуют по отработанной ранее схеме. Так, сразу после создания напряженности в другом государстве они предлагают свои "услуги" для урегулирования. Позже Запад размещает на территории подконтрольных государств собственные военные базы, а также направляют кадры для подготовки "силового блока". "Таким образом они обеспечивают себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы на пространстве СНГ и в сопредельных странах", - резюмировал глава ФСБ.
https://1prime.ru/20241126/bomba-853085894.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
снг, запад, фсб
Политика, СНГ, ЗАПАД, ФСБ
10:42 26.11.2024
 
"Накачивают". В ФСБ раскрыли сценарий захвата Западом власти в странах СНГ

Бортников: ряд стран НАТО активно накачивает оружием противоборствующие стороны в СНГ

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ряд стран Североатлантического альянса активно накачивает оружием противоборствующие стороны в странах СНГ, способствуя разжиганию конфликтов, считает директор ФСБ России Александр Бортников.
"Отдельные страны НАТО активно "подливают масла в огонь", накачивая оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ", - объяснил он в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Бортников отметил, что западные страны действуют по отработанной ранее схеме. Так, сразу после создания напряженности в другом государстве они предлагают свои "услуги" для урегулирования. Позже Запад размещает на территории подконтрольных государств собственные военные базы, а также направляют кадры для подготовки "силового блока". "Таким образом они обеспечивают себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы на пространстве СНГ и в сопредельных странах", - резюмировал глава ФСБ.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
ФСБ: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм
10:21
 
ПолитикаСНГЗАПАДФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала