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"Накачивают". В ФСБ раскрыли сценарий захвата Западом власти в странах СНГ
"Накачивают". В ФСБ раскрыли сценарий захвата Западом власти в странах СНГ - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Накачивают". В ФСБ раскрыли сценарий захвата Западом власти в странах СНГ
Ряд стран Североатлантического альянса активно накачивает оружием противоборствующие стороны в странах СНГ, способствуя разжиганию конфликтов, считает директор... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T10:42+0300
2024-11-26T10:42+0300
2024-11-26T10:42+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ряд стран Североатлантического альянса активно накачивает оружием противоборствующие стороны в странах СНГ, способствуя разжиганию конфликтов, считает директор ФСБ России Александр Бортников. "Отдельные страны НАТО активно "подливают масла в огонь", накачивая оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ", - объяснил он в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Бортников отметил, что западные страны действуют по отработанной ранее схеме. Так, сразу после создания напряженности в другом государстве они предлагают свои "услуги" для урегулирования. Позже Запад размещает на территории подконтрольных государств собственные военные базы, а также направляют кадры для подготовки "силового блока". "Таким образом они обеспечивают себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы на пространстве СНГ и в сопредельных странах", - резюмировал глава ФСБ.
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снг, запад, фсб
Политика, СНГ, ЗАПАД, ФСБ
"Накачивают". В ФСБ раскрыли сценарий захвата Западом власти в странах СНГ
Бортников: ряд стран НАТО активно накачивает оружием противоборствующие стороны в СНГ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ряд стран Североатлантического альянса активно накачивает оружием противоборствующие стороны в странах СНГ, способствуя разжиганию конфликтов, считает директор ФСБ России Александр Бортников.
"Отдельные страны НАТО активно "подливают масла в огонь", накачивая оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ", - объяснил он в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Бортников отметил, что западные страны действуют по отработанной ранее схеме. Так, сразу после создания напряженности в другом государстве они предлагают свои "услуги" для урегулирования. Позже Запад размещает на территории подконтрольных государств собственные военные базы, а также направляют кадры для подготовки "силового блока". "Таким образом они обеспечивают себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы на пространстве СНГ и в сопредельных странах", - резюмировал глава ФСБ.
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