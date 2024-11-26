Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз намерен закупить оружие для Киева на 1 миллиард евро из активов РФ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241126/oruzhie-853088808.html
Евросоюз намерен закупить оружие для Киева на 1 миллиард евро из активов РФ
Евросоюз намерен закупить оружие для Киева на 1 миллиард евро из активов РФ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Евросоюз намерен закупить оружие для Киева на 1 миллиард евро из активов РФ
Евросоюз намерен направить 1 миллиард евро из второго транша доходов от замороженных активов РФ на поддержку военной промышленности Украины через закупки... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:52+0300
2024-11-26T12:01+0300
ес
финансовая помощь для украины
замороженные российские активы
вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_14e2a879983e6d757ee04c2704ff3cdf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз намерен направить 1 миллиард евро из второго транша доходов от замороженных активов РФ на поддержку военной промышленности Украины через закупки украинского оружия, подчеркнул на пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что второй транш на военную помощь Киеву из доходов от активов РФ на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года. "Мы уже направили (для Украины – ред.) 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. 90% этого первого транша будут распределены через Европейский фонд мира для поставок первоочередного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и ПВО, а также впервые - на закупки у украинской оборонной промышленности. Что касается следующего транша, который мы ожидаем в размере 1,9 миллиарда евро, мы предложили предусмотреть 1 миллиард евро из него на украинскую промышленность", - заявил еврокомиссар. Рейндерс также напомнил, что институты и страны Евросоюза уже потратили на поддержку Украины порядка 124 миллиардов евро, включая 45,5 миллиарда – на военную помощь. Более 6 миллиардов военной поддержки поступили через Европейский фонд мира, где сейчас Венгрия блокирует еще почти семь миллиардов евро. Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20241126/evrointegratsiya-853087875.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_dd7c0120490234fc9b692445aab5c05b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, финансовая помощь для украины, замороженные российские активы
ЕС, финансовая помощь для Украины, замороженные российские активы, Вооружения
11:52 26.11.2024 (обновлено: 12:01 26.11.2024)
 
Евросоюз намерен закупить оружие для Киева на 1 миллиард евро из активов РФ

ЕС намерен в 2025 году закупить оружие для Киева на 1 млрд евро из активов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз намерен направить 1 миллиард евро из второго транша доходов от замороженных активов РФ на поддержку военной промышленности Украины через закупки украинского оружия, подчеркнул на пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что второй транш на военную помощь Киеву из доходов от активов РФ на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года.
"Мы уже направили (для Украины – ред.) 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. 90% этого первого транша будут распределены через Европейский фонд мира для поставок первоочередного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и ПВО, а также впервые - на закупки у украинской оборонной промышленности. Что касается следующего транша, который мы ожидаем в размере 1,9 миллиарда евро, мы предложили предусмотреть 1 миллиард евро из него на украинскую промышленность", - заявил еврокомиссар.
Рейндерс также напомнил, что институты и страны Евросоюза уже потратили на поддержку Украины порядка 124 миллиардов евро, включая 45,5 миллиарда – на военную помощь. Более 6 миллиардов военной поддержки поступили через Европейский фонд мира, где сейчас Венгрия блокирует еще почти семь миллиардов евро.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине
11:10
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
 
ВооруженияЕСфинансовая помощь для Украинызамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала