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Евросоюз намерен закупить оружие для Киева на 1 миллиард евро из активов РФ

Евросоюз намерен закупить оружие для Киева на 1 миллиард евро из активов РФ - 26.11.2024, ПРАЙМ

Евросоюз намерен закупить оружие для Киева на 1 миллиард евро из активов РФ

Евросоюз намерен направить 1 миллиард евро из второго транша доходов от замороженных активов РФ на поддержку военной промышленности Украины через закупки... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T11:52+0300

2024-11-26T11:52+0300

2024-11-26T12:01+0300

ес

финансовая помощь для украины

замороженные российские активы

вооружения

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз намерен направить 1 миллиард евро из второго транша доходов от замороженных активов РФ на поддержку военной промышленности Украины через закупки украинского оружия, подчеркнул на пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что второй транш на военную помощь Киеву из доходов от активов РФ на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года. "Мы уже направили (для Украины – ред.) 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. 90% этого первого транша будут распределены через Европейский фонд мира для поставок первоочередного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и ПВО, а также впервые - на закупки у украинской оборонной промышленности. Что касается следующего транша, который мы ожидаем в размере 1,9 миллиарда евро, мы предложили предусмотреть 1 миллиард евро из него на украинскую промышленность", - заявил еврокомиссар. Рейндерс также напомнил, что институты и страны Евросоюза уже потратили на поддержку Украины порядка 124 миллиардов евро, включая 45,5 миллиарда – на военную помощь. Более 6 миллиардов военной поддержки поступили через Европейский фонд мира, где сейчас Венгрия блокирует еще почти семь миллиардов евро. Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20241126/evrointegratsiya-853087875.html

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ес, финансовая помощь для украины, замороженные российские активы