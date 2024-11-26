https://1prime.ru/20241126/pensii-853075835.html

Определены категории граждан, которым повысят пенсии в декабре

Определены категории граждан, которым повысят пенсии в декабре - 26.11.2024, ПРАЙМ

Определены категории граждан, которым повысят пенсии в декабре

Несмотря на то, что основные индексации пенсионных выплат в 2024 году уже проведены, некоторые категории граждан могут рассчитывать на повышенные пенсии в... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T02:02+0300

2024-11-26T02:02+0300

2024-11-26T02:02+0300

эксклюзив

индексация пенсий

вадим виноградов

ниу вшэ

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на то, что основные индексации пенсионных выплат в 2024 году уже проведены, некоторые категории граждан могут рассчитывать на повышенные пенсии в декабре 2024 года. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Так, увеличится фиксированная пенсионная выплата людям, достигшим возраста 80 лет в ноябре. Размер повышения составит 100 процентов — таким образом, дополнительная выплата составит 8134,88 рублей. В совокупности она после повышения достигнет 16 269, 76 рублей.При установлении инвалидности первой группы фиксированная выплата также повышается вдвое. Но если инвалид первой группы достигает 80-летия, прибавка будет назначена только один раз.Процесс увеличения выплат Социальный фонд произведет автоматически, без необходимости подачи заявлений или дополнительных документов, уточняет эксперт.Если выплатные дни совпадают с праздничными, то в декабре пенсионер получит выплаты за два месяца: за декабрь 2024 года и за январь 2025 года."Причем январскую выплату рассчитают уже с учетом индексации 2025 года", - разъяснил Виноградов.

https://1prime.ru/20241123/pensiya-853041808.html

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эксклюзив, индексация пенсий, вадим виноградов, ниу вшэ