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Пентагон подтвердил разрешение Киеву на удары вглубь России - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Пентагон подтвердил разрешение Киеву на удары вглубь России
Пентагон подтвердил разрешение Киеву на удары вглубь России - 26.11.2024, ПРАЙМ
Пентагон подтвердил разрешение Киеву на удары вглубь России
Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер во вторник подтвердил разрешение, которое было выдано американскими властями Киеву на применение... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T21:41+0300
2024-11-26T22:12+0300
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер во вторник подтвердил разрешение, которое было выдано американскими властями Киеву на применение дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь территории РФ. По его словам, "произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны". Райдер пояснил, что сейчас атаки американскими дальнобойными ракетами сконцентрированы на Курской области. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Киева разрешения применять ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней" и объяснил это необходимостью самообороны. В тот же день Пентагон и Госдеп США отказались комментировать заявление представителя Белого дома. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Киев 19 ноября нанес удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на их применение Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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сша, пентагон, военная помощь украине, украина, ракетные удары
Политика, США, Пентагон, военная помощь Украине, УКРАИНА, ракетные удары
21:41 26.11.2024 (обновлено: 22:12 26.11.2024)
 
Пентагон подтвердил разрешение Киеву на удары вглубь России

Пентагон официально подтвердил разрешение Киеву на удары ATACMS вглубь России

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер во вторник подтвердил разрешение, которое было выдано американскими властями Киеву на применение дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь территории РФ.
По его словам, "произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны".
Райдер пояснил, что сейчас атаки американскими дальнобойными ракетами сконцентрированы на Курской области.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Киева разрешения применять ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней" и объяснил это необходимостью самообороны.
В тот же день Пентагон и Госдеп США отказались комментировать заявление представителя Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Киев 19 ноября нанес удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на их применение Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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ПолитикаСШАПентагонвоенная помощь УкраинеУКРАИНАракетные удары
 
 
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