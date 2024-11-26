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В США признали, что могут подтолкнуть Киев к переговорам с РФ, пишут СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
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В США признали, что могут подтолкнуть Киев к переговорам с РФ, пишут СМИ
В США признали, что могут подтолкнуть Киев к переговорам с РФ, пишут СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
В США признали, что могут подтолкнуть Киев к переговорам с РФ, пишут СМИ
Многие американские чиновники признают, что Киев в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Москвой с целью окончан6ия конфликта и... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T22:23+0300
2024-11-26T22:23+0300
политика
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переговоры
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Многие американские чиновники признают, что Киев в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Москвой с целью окончан6ия конфликта и территориальных уступок, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что помимо Вашингтона похожий взгляд на перспективы завершения конфликта распространяется среди европейских союзников Украины. Если ранее в Евросоюзе тема мирных переговоров оставалась "под запретом", то сейчас наблюдается "тихое признание" предстоящих территориальных уступок, пишет WP. Выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп ранее заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом страны вместо Джо Байдена. Также он отмечал, что в случае своего переизбрания хочет достичь урегулирования конфликта всего лишь за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее в течение одного дня.
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сша, украина, россия, переговоры
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
22:23 26.11.2024
 
В США признали, что могут подтолкнуть Киев к переговорам с РФ, пишут СМИ

WP: США могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ для завершения конфликта

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Многие американские чиновники признают, что Киев в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Москвой с целью окончан6ия конфликта и территориальных уступок, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что помимо Вашингтона похожий взгляд на перспективы завершения конфликта распространяется среди европейских союзников Украины. Если ранее в Евросоюзе тема мирных переговоров оставалась "под запретом", то сейчас наблюдается "тихое признание" предстоящих территориальных уступок, пишет WP.
Выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп ранее заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом страны вместо Джо Байдена. Также он отмечал, что в случае своего переизбрания хочет достичь урегулирования конфликта всего лишь за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее в течение одного дня.
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ПолитикаСШАУКРАИНАРОССИЯпереговоры
 
 
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