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В США признали, что могут подтолкнуть Киев к переговорам с РФ, пишут СМИ

В США признали, что могут подтолкнуть Киев к переговорам с РФ, пишут СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ

В США признали, что могут подтолкнуть Киев к переговорам с РФ, пишут СМИ

Многие американские чиновники признают, что Киев в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Москвой с целью окончан6ия конфликта и... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T22:23+0300

2024-11-26T22:23+0300

2024-11-26T22:23+0300

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Многие американские чиновники признают, что Киев в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Москвой с целью окончан6ия конфликта и территориальных уступок, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что помимо Вашингтона похожий взгляд на перспективы завершения конфликта распространяется среди европейских союзников Украины. Если ранее в Евросоюзе тема мирных переговоров оставалась "под запретом", то сейчас наблюдается "тихое признание" предстоящих территориальных уступок, пишет WP. Выигравший президентскую гонку в США Дональд Трамп ранее заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом страны вместо Джо Байдена. Также он отмечал, что в случае своего переизбрания хочет достичь урегулирования конфликта всего лишь за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее в течение одного дня.

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сша, украина, россия, переговоры