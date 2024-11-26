https://1prime.ru/20241126/peskov-853090079.html
Песков призвал внимательно изучить российскую ядерную доктрину
Песков призвал внимательно изучить российскую ядерную доктрину - 26.11.2024, ПРАЙМ
Песков призвал внимательно изучить российскую ядерную доктрину
Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо изучить ядерную доктрину России, заявления президента Путина и действия западных стран, в частности... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T12:29+0300
2024-11-26T12:29+0300
2024-11-26T12:29+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо изучить ядерную доктрину России, заявления президента Путина и действия западных стран, в частности представителей государств коллективного Запада, вовлеченных в конфликты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Смотрите, нужно читать соответствующие документы, которые были за последние несколько недель приняты в Российской Федерации доктринального характера, внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства-представителя коллективного Запада, которое непосредственно вовлечено в эти конфликты. Тогда можно легко ответить на этот вопрос", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Ранее российский лидер отмечал, что Украина использовала американские и британские ракеты для удара по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК, включая крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и вооружение.В рамках тестирования российского ракетного комплекса "Орешник" использовалась безъядерная гиперзвуковая баллистическая ракета.
https://1prime.ru/20241126/doktrina-853084872.html
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россия, дмитрий песков, кремль
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Кремль
Песков призвал внимательно изучить российскую ядерную доктрину
Песков призвал для оценки рисков эскалации изучить ядерную доктрину России
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо изучить ядерную доктрину России, заявления президента Путина и действия западных стран, в частности представителей государств коллективного Запада, вовлеченных в конфликты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Смотрите, нужно читать соответствующие документы, которые были за последние несколько недель приняты в Российской Федерации доктринального характера, внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства-представителя коллективного Запада, которое непосредственно вовлечено в эти конфликты. Тогда можно легко ответить на этот вопрос", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Ранее российский лидер отмечал, что Украина использовала американские и британские ракеты для удара по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК, включая крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и вооружение.
В рамках тестирования российского ракетного комплекса "Орешник" использовалась безъядерная гиперзвуковая баллистическая ракета.
В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России