https://1prime.ru/20241126/peskov-853090079.html

Песков призвал внимательно изучить российскую ядерную доктрину

Песков призвал внимательно изучить российскую ядерную доктрину - 26.11.2024, ПРАЙМ

Песков призвал внимательно изучить российскую ядерную доктрину

Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо изучить ядерную доктрину России, заявления президента Путина и действия западных стран, в частности... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T12:29+0300

2024-11-26T12:29+0300

2024-11-26T12:29+0300

политика

россия

дмитрий песков

кремль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Для оценки рисков ядерной эскалации необходимо изучить ядерную доктрину России, заявления президента Путина и действия западных стран, в частности представителей государств коллективного Запада, вовлеченных в конфликты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Смотрите, нужно читать соответствующие документы, которые были за последние несколько недель приняты в Российской Федерации доктринального характера, внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства-представителя коллективного Запада, которое непосредственно вовлечено в эти конфликты. Тогда можно легко ответить на этот вопрос", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Ранее российский лидер отмечал, что Украина использовала американские и британские ракеты для удара по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК, включая крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и вооружение.В рамках тестирования российского ракетного комплекса "Орешник" использовалась безъядерная гиперзвуковая баллистическая ракета.

https://1prime.ru/20241126/doktrina-853084872.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, кремль