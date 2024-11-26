https://1prime.ru/20241126/politika-853087136.html

Силуанов рассказал о бюджетной политике Минфина в следующие три года

Силуанов рассказал о бюджетной политике Минфина в следующие три года - 26.11.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о бюджетной политике Минфина в следующие три года

Минфин России в следующие три года будет проводить взвешенную и сбалансированную бюджетную политику, но продолжит поддержку приоритетных направлений, заявил... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:46+0300

2024-11-26T10:46+0300

2024-11-26T10:46+0300

экономика

антон силуанов

минфин

бюджет

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минфин России в следующие три года будет проводить взвешенную и сбалансированную бюджетную политику, но продолжит поддержку приоритетных направлений, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на международном форуме Финансового университета. "Говорить о том, что бюджетная политика будет постоянно являться стимулирующей и импульсной, это неправильно", - сказал Силуанов, "Безусловно, в следующую трехлетку мы будем проводить очень взвешенную сбалансированную бюджетную политику", - заявил он. "Но отказываться от стимулирования приоритетных направлений, таких как технологический прорыв, те отрасли, которые необходимо поддерживать, (не будем - ред.) это, я думаю, мы будем делать", - добавил министр.

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антон силуанов, минфин, бюджет