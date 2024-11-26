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Польша на посту председателя ЕС хочет ввести новые санкции против России
Польша на посту председателя ЕС хочет ввести новые санкции против России - 26.11.2024, ПРАЙМ
Польша на посту председателя ЕС хочет ввести новые санкции против России
Польша, заняв пост председателя Евросоюза, намерена ввести новые санкции против России. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи с... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T23:04+0300
2024-11-26T23:04+0300
2024-11-26T23:15+0300
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ВАРШАВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Польша, заняв пост председателя Евросоюза, намерена ввести новые санкции против России. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По его словам, на посту председателя ЕС Польша будет стараться не только "удержать Украину высоко" на повестке ЕС, но и мобилизовывать партнеров "для наложения дополнительных санкций" на Россию. Сикорский упомянул в том числе якобы используемый РФ "теневой флот". Глава МИД Украины отметил, что во время польского председательства в ЕС ждет введения 15-го пакета антироссийских санкций. После принятия в июне текущего года 14-го пакета антироссийских санкций под ограничениями ЕС находятся более 2,2 тысячи физических лиц и организаций. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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польша, ес, украина, санкции против рф
Политика, ПОЛЬША, ЕС, УКРАИНА, санкции против РФ
Польша на посту председателя ЕС хочет ввести новые санкции против России
Сикорский: Польша, заняв пост председателя ЕС, хочет ввести санкции против РФ
ВАРШАВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Польша, заняв пост председателя Евросоюза, намерена ввести новые санкции против России. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
По его словам, на посту председателя ЕС Польша будет стараться не только "удержать Украину высоко" на повестке ЕС, но и мобилизовывать партнеров "для наложения дополнительных санкций" на Россию. Сикорский упомянул в том числе якобы используемый РФ "теневой флот".
Глава МИД Украины отметил, что во время польского председательства в ЕС ждет введения 15-го пакета антироссийских санкций.
После принятия в июне текущего года 14-го пакета антироссийских санкций под ограничениями ЕС находятся более 2,2 тысячи физических лиц и организаций.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза