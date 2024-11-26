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"Гигантские потери": на Западе забили тревогу из-за одного решения Москвы

"Гигантские потери": на Западе забили тревогу из-за одного решения Москвы - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Гигантские потери": на Западе забили тревогу из-за одного решения Москвы

Американские и европейские авиакомпании вынуждены терпеть большие издержки или вовсе сокращать число полетов в Китай из-за закрытого для них российского... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T09:15+0300

2024-11-26T09:15+0300

2024-11-26T09:15+0300

экономика

китай

россия

запад

авиарейсы

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Американские и европейские авиакомпании вынуждены терпеть большие издержки или вовсе сокращать число полетов в Китай из-за закрытого для них российского воздушного пространства, пишет новостное агентство РИА Новости.Так, в South China Morning Post объяснили, что отмена полетов из Европы в китайские города связана с ростом денежных и временных затрат на их совершение. Уточняется, что решение о сокращении рейсов уже приняли Finnair, SAS, Lufthansa, British Airways и Virgin Atlantic.Сообщается, что охлаждение рынка началось еще в период пандемийных ограничений, однако с введением российской стороной ответных санкций и ограничением ее воздушного пространства ситуация лишь ухудшилась. "В итоге время полета увеличилось на 10-40 процентов. Если раньше из той же Финляндии в Китай можно было добраться за восемь часов и 30 минут, то сейчас смело прибавляйте к этому еще три часа", - объяснила директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами "Ракета" Дарья Зубрицкая.Минтранс России подсчитал, что облет воздушного пространства над страной обходится иностранным авиаперевозчикам в 37,5 миллиона долларов в неделю, или 1,95 миллиарда в год.Агентство также рассказало о нарастающем недовольстве на Западе сложившейся ситуацией. Так, главы крупных авиакомпаний, доходы которых особенно сильно пострадали от снижения числа полетов в КНР, жалуются на имеющиеся у китайских перевозчиков преимущества, позволяющие быстрее и дешевле совершать перелеты. В Еврокомиссии же вовсе потребовали от Москвы отменить действующие с 1970-х "транссибирские сборы".

https://1prime.ru/20241126/provokatsii-853083093.html

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китай, россия, запад, авиарейсы