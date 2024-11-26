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"Слышать" дорогу: Московский Политех создает звуковую систему безопасности для беспилотных автомобилей

"Слышать" дорогу: Московский Политех создает звуковую систему безопасности для беспилотных автомобилей - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Слышать" дорогу: Московский Политех создает звуковую систему безопасности для беспилотных автомобилей

Ученые Московского Политеха разрабатывают систему безопасности для беспилотных автомобилей, отличающуюся от существующих технологий анализом звуков дорожной... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:30+0300

2024-11-26T13:30+0300

2024-11-26T13:30+0300

пресс-релизы

московский политех

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Ученые Московского Политеха разрабатывают систему безопасности для беспилотных автомобилей, отличающуюся от существующих технологий анализом звуков дорожной среды. В то время как современные автономные транспортные средства работают только с визуальными датчиками — камерами, радарами и лидарами, новая разработка позволит беспилотным автомобилям анализировать акустическую информацию, как это делает водитель-человек.Система обрабатывает различные звуковые сигналы дорожного движения — от сирен экстренных служб до шума двигателей и звонков трамваев. Акустические данные помогут беспилотным системам точнее оценивать дорожную обстановку и принимать более взвешенные решения, в том числе в условиях ограниченной видимости.Исследование проводит Юрий Фурлетов, выпускник МАДИ, получивший степень PhD в Техническом университете Дармштадта (Германия). Ученый имеет богатый опыт работы в ведущих научно-образовательных учреждениях России и Германии. В настоящее время он занимает должности доцента Передовой инженерной школы электротранспорта и старшего научного сотрудника кафедры "Наземные транспортные средства" Московского Политеха. Проект реализуется в рамках грантового конкурса имени П.Л. Капицы программы "Приоритет-2030".Современные системы автономного вождения сталкиваются с рядом проблем безопасности, связанных с ошибками восприятия окружающей среды, принятия решений и управления. По мнению исследователей, анализ звуковой информации поможет решить часть этих проблем."Считается, что системы автономного вождения должны обладать как минимум такими же характеристиками и возможностями, как и водитель-человек. Современные системы автономного вождения в основном полагаются на системы, выполняющие функции зрения, такие как лидары, радары и камеры. В то же время водитель, находящийся за рулем, обладает еще и слухом. Звук может быть источником дополнительной информации, которая важна для восприятия окружающей среды и принятия решений", — объясняет Юрий Фурлетов.Ученый отмечает, что любое движение в транспортной среде сопровождается характерными звуками. Это могут быть звонки велосипедов или трамваев, шум дороги, сирены экстренных служб, звуки работающих двигателей. Каждый из этих звуков несет важную информацию, которая может помочь беспилотному автомобилю выбрать оптимальную стратегию движения.В рамках гранта исследователи разрабатывают новые методы и алгоритмы цифровой обработки акустических сигналов. Эти решения предназначены не только для беспилотных автомобилей, но и для систем помощи водителю, высокоавтоматизированных транспортных средств и инфраструктуры умного города.Практическая часть проекта уже реализуется совместно со студентами в рамках дисциплины "Проектная деятельность". Исследовательская группа работает над созданием программного обеспечения и аппаратной части системы "компьютерного слуха". В планах — разработка прототипа комплекса и специального микрофонного модуля для установки на транспортные средства."Московский Политех является одним из ведущих вузов России в области автомобильного транспорта и обладает современной инфраструктурой и оснащением для проведения практически любых работ в области автомобилестроения", — отмечает Юрий Фурлетов. В дальнейшем ученый планирует создать научную группу, а затем и лабораторию в области автомобильных систем и программного обеспечения.Исследование выполняется в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", в которой Московский Политех участвует со стратегическим проектом "Доступный электромобиль". В 2024 году по итогам третьего грантового конкурса имени П.Л. Капицы в университет были трудоустроены семь постдоков — кандидатов наук и обладателей степени PhD.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы, московский политех