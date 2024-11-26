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СМИ: Telegram получил прибыль по итогам первого полугодия

СМИ: Telegram получил прибыль по итогам первого полугодия - 26.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Telegram получил прибыль по итогам первого полугодия

Посленалоговая прибыль Telegram в первом полугодии 2024 года составила 335 миллионов долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:33+0300

2024-11-26T10:33+0300

2024-11-26T10:35+0300

telegram

прибыль

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Посленалоговая прибыль Telegram в первом полугодии 2024 года составила 335 миллионов долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на финансовый отчет компании. "Прибыль после уплаты налогов составила 335 миллионов долларов в первой половине этого года", - пишет издание. Выручка за полугодие при этом достигла 525 миллионов долларов, что "на 190% больше по отношению к тому же периоду 2023 года", отмечается в статье. В материале напоминается, что за весь 2023 год компания получила выручку в 342 миллиона долларов и убыток после уплаты налогов в 173 миллиона долларов. Около половины выручки (225 миллионов долларов) было получено за счет единовременной сделки с неназванной стороной, пишет издание со ссылкой на документы. Отмечается, что по условиям сделки Telegram "получил вознаграждение" в обмен на то, что криптовалюта Toncoin стала эксклюзивным способом покупки рекламы в приложении для малого бизнеса, при этом это соглашение было расторгнуто 1 октября. Стоимость цифровых активов Telegram в отчетном периоде увеличилась до 1,3 миллиарда долларов с примерно 400 миллионов на конец прошлого года. За шесть месяцев, завершившихся в июне, компания получила 353 миллиона долларов от продажи цифровых активов. Компания также сообщила инвесторам, что задержание ее основателя Павла Дурова не оказало "существенного влияния" на деятельность Telegram, говорится в статье. Telegram отказался давать комментарии изданию. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, прибыль