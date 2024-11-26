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Чистая прибыль банков в России в октябре выросла на четыре процента

Чистая прибыль банков в России в октябре выросла на четыре процента - 26.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль банков в России в октябре выросла на четыре процента

Чистая прибыль банковского сектора РФ в октябре выросла на 4% к сентябрю, до 348 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T19:39+0300

2024-11-26T19:39+0300

2024-11-26T19:50+0300

экономика

россия

банки

чистая прибыль

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль банковского сектора РФ в октябре выросла на 4% к сентябрю, до 348 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре". "Чистая прибыль сектора составила 348 миллиардов рублей, что всего на 4% выше результата сентября (336 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) немного выросла – до 25,2 с 24,7%", - говорится в материале.Результат в значительной степени поддержали крупные разовые доходы отдельных банков: без них прибыль была бы около 260 миллиардов рублей, что почти на четверть ниже, чем в сентябре, поясняет ЦБ.Сообщается, что основная прибыль выросла до 236 миллиардов рублей (+17 миллиардов рублей, +8%). В частности, существенно сократились отчисления в резервы (-45 миллиардов рублей, -26%), преимущественно по рознице (-23 миллиардов рублей, -23%) из-за положительных корректировок по МСФО у отдельных банков; выросли операционные расходы (+16 миллиардов рублей, +6%), наполовину из-за маркетинговых затрат, и снизился чистый процентный доход (-9 миллиардов рублей, -2%) из-за опережающего роста стоимости фондирования (+0,8 п.п.) над доходностью (+0,4 п.п.).ЦБ отмечает, что значимая часть чистой прибыли по-прежнему приходится на неосновные (волатильные) доходы (примерно 114 миллиардов рублей, на уровне прошлого месяца). В материале отмечается, что банки понесли больше убытков от операций с ПФИ (на 30 миллиардов рублей, из-за внутригрупповых сделок) и потеряли на отрицательной переоценке ценных бумаг на фоне роста ставок (-24 миллиарда рублей после +11 миллиардов рублей в сентябре)."С учетом переоценки ценных бумаг (-242 миллиарда рублей), и субордов (-29 миллиардов рублей), отражаемой напрямую в капитале, совокупный финансовый результат (доход) сектора составил всего 77 миллиардов рублей", - говорится в документе.Согласно представленным в материале данным, в октябре 243 банка в РФ получили прибыль, а 73 - убыток, при этом в сентябре прибыль получили 256 банков, убыток – 60.

https://1prime.ru/20241121/banki-853006894.html

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россия, банки, чистая прибыль