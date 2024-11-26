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Алиханов оценил совместные проекты России и Казахстана - 26.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханов оценил совместные проекты России и Казахстана
Алиханов оценил совместные проекты России и Казахстана - 26.11.2024, ПРАЙМ
Алиханов оценил совместные проекты России и Казахстана
У Казахстана и России на различных стадиях реализации находятся 75 проектов на 33 миллиарда долларов, заявил во вторник журналистам в Астане министр... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T17:11+0300
2024-11-26T17:11+0300
экономика
россия
казахстан
антон алиханов
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АСТАНА, 26 ноя – ПРАЙМ. У Казахстана и России на различных стадиях реализации находятся 75 проектов на 33 миллиарда долларов, заявил во вторник журналистам в Астане министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Очень плодотворное сотрудничество у нас с Республикой Казахстан. Благодаря вот этой дорожной карте, которую мы подписали в 2019 году, у нас сейчас на различных стадиях реализации 75 проектов на 33 миллиарда долларов", - сказал Алиханов. Он отметил, что России интересно металлургическое и литейное производство, в частности, проект Qarmet, в котором Россия могла бы принять участие с точки зрения льготного финансирования, предоставления оборудования и технологических процессов. Также глава российского минпромторга отметил фармацевтический кластер в Казахстане, в который с 2012 года было вложено более 100 миллионов долларов, благодаря чему у Казахстана появилось собственное производство противораковых препаратов и собственных инсулинов с учётом достаточно большого рынка государственных закупок. "Торговля находится на подъеме. Да, есть определенные корректировки, не очень существенные. Мы за 8 месяцев объем торговли показали триллион 600 миллиардов (рублей – ред.). Примерно находимся на тех же уровнях, на рекордах, которые мы достигли в 2023 году. Надеемся, что эти векторы растущие с учетом кооперационных новых проектов будут сохраняться", - отметил Алиханов. Глава Минпромторга добавил, что Казахстан входит в пятерку внешних торговых партнеров России и торговля с ним очень диверсифицирована. "Нас иногда критикуют в торговле с отдельными странами, что у нас уклон в металл и сырьевые ресурсы. С Казахстаном очень диверсифицированная торговля, здесь иногда больше 80% - это так называемый несырьевой неэнергетический экспорт, повышать который нам очень нужно", - заключил российский министр.
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россия, казахстан, антон алиханов
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Антон Алиханов
17:11 26.11.2024
 
Алиханов оценил совместные проекты России и Казахстана

Алиханов: Казахстан и Россия реализуют 75 проектов на 33 миллиарда долларов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АСТАНА, 26 ноя – ПРАЙМ. У Казахстана и России на различных стадиях реализации находятся 75 проектов на 33 миллиарда долларов, заявил во вторник журналистам в Астане министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Очень плодотворное сотрудничество у нас с Республикой Казахстан. Благодаря вот этой дорожной карте, которую мы подписали в 2019 году, у нас сейчас на различных стадиях реализации 75 проектов на 33 миллиарда долларов", - сказал Алиханов.
Он отметил, что России интересно металлургическое и литейное производство, в частности, проект Qarmet, в котором Россия могла бы принять участие с точки зрения льготного финансирования, предоставления оборудования и технологических процессов. Также глава российского минпромторга отметил фармацевтический кластер в Казахстане, в который с 2012 года было вложено более 100 миллионов долларов, благодаря чему у Казахстана появилось собственное производство противораковых препаратов и собственных инсулинов с учётом достаточно большого рынка государственных закупок.
"Торговля находится на подъеме. Да, есть определенные корректировки, не очень существенные. Мы за 8 месяцев объем торговли показали триллион 600 миллиардов (рублей – ред.). Примерно находимся на тех же уровнях, на рекордах, которые мы достигли в 2023 году. Надеемся, что эти векторы растущие с учетом кооперационных новых проектов будут сохраняться", - отметил Алиханов.
Глава Минпромторга добавил, что Казахстан входит в пятерку внешних торговых партнеров России и торговля с ним очень диверсифицирована.
"Нас иногда критикуют в торговле с отдельными странами, что у нас уклон в металл и сырьевые ресурсы. С Казахстаном очень диверсифицированная торговля, здесь иногда больше 80% - это так называемый несырьевой неэнергетический экспорт, повышать который нам очень нужно", - заключил российский министр.
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ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНАнтон Алиханов
 
 
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