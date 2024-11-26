https://1prime.ru/20241126/protest-853105592.html

МИД заявил протест послу Британии

МИД заявил протест послу Британии - 26.11.2024, ПРАЙМ

МИД заявил протест послу Британии

Британскому послу в РФ Найджелу Кейси в ходе вызова в МИД России заявили протест из-за обнародованных данных о втором секретаре британского посольства. Об этом... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T18:58+0300

2024-11-26T18:58+0300

2024-11-26T19:14+0300

политика

россия

великобритания

посол

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Британскому послу в РФ Найджелу Кейси в ходе вызова в МИД России заявили протест из-за обнародованных данных о втором секретаре британского посольства. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела британского посольства проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России. Поэтому было принято решение о лишении его аккредитации. Ему предписали покинуть территорию РФ в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в МИД России. В сообщении сказано, что 26 ноября в МИД РФ Найджелу Кейси, "был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения". В МИД подчеркнули, что в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования к заполнению ими анкет. Британским гражданам настоятельно порекомендовали при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом.Кейси в ходе вызова в МИД также сообщили, что не потерпят в стране деятельности сотрудников британских спецслужб и в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст ответ.

https://1prime.ru/20241126/rakety-853083222.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, посол