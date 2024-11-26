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МИД заявил протест послу Британии - 26.11.2024, ПРАЙМ
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МИД заявил протест послу Британии
МИД заявил протест послу Британии - 26.11.2024, ПРАЙМ
МИД заявил протест послу Британии
Британскому послу в РФ Найджелу Кейси в ходе вызова в МИД России заявили протест из-за обнародованных данных о втором секретаре британского посольства. Об этом... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T18:58+0300
2024-11-26T19:14+0300
политика
россия
великобритания
посол
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Британскому послу в РФ Найджелу Кейси в ходе вызова в МИД России заявили протест из-за обнародованных данных о втором секретаре британского посольства. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела британского посольства проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России. Поэтому было принято решение о лишении его аккредитации. Ему предписали покинуть территорию РФ в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в МИД России. В сообщении сказано, что 26 ноября в МИД РФ Найджелу Кейси, "был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения". В МИД подчеркнули, что в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования к заполнению ими анкет. Британским гражданам настоятельно порекомендовали при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом.Кейси в ходе вызова в МИД также сообщили, что не потерпят в стране деятельности сотрудников британских спецслужб и в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст ответ.
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россия, великобритания, посол
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, посол
18:58 26.11.2024 (обновлено: 19:14 26.11.2024)
 
МИД заявил протест послу Британии

МИД заявил протест послу Британии из-за ложных сведений одного из дипломатов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Британскому послу в РФ Найджелу Кейси в ходе вызова в МИД России заявили протест из-за обнародованных данных о втором секретаре британского посольства. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела британского посольства проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России. Поэтому было принято решение о лишении его аккредитации. Ему предписали покинуть территорию РФ в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в МИД России.
В сообщении сказано, что 26 ноября в МИД РФ Найджелу Кейси, "был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения".
В МИД подчеркнули, что в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования к заполнению ими анкет.
Британским гражданам настоятельно порекомендовали при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом.
Кейси в ходе вызова в МИД также сообщили, что не потерпят в стране деятельности сотрудников британских спецслужб и в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст ответ.
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