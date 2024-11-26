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"Тревожный звонок": на Западе испугались одного шага России

"Тревожный звонок": на Западе испугались одного шага России - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Тревожный звонок": на Западе испугались одного шага России

Использование российской стороной новейшей ракеты средней дальности "Орешник" стало "тревожным звонком" для Запада, заявил американский экономист, профессор... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T08:41+0300

2024-11-26T08:41+0300

2024-11-26T08:42+0300

вооружения

сша

россия

ракетные удары

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Использование российской стороной новейшей ракеты средней дальности "Орешник" стало "тревожным звонком" для Запада, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom. "Я думаю, это был довольно тревожный звонок, хотя было много причин не спать и до этого", - отметил эксперт.Сакс объяснил, что дестабилизирующим фактором в отношениях Москвы и Вашингтона стал выход Белого дома из соглашения о контроле над вооружениями. Именно это, по словам экономиста, и запустило процесс нарастания напряжения и создания Россией нового оружия. "Это очень печально и очень опасно", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20241126/tramp-853082892.html

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сша, россия, ракетные удары