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"Тревожный звонок": на Западе испугались одного шага России
"Тревожный звонок": на Западе испугались одного шага России - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Тревожный звонок": на Западе испугались одного шага России
Использование российской стороной новейшей ракеты средней дальности "Орешник" стало "тревожным звонком" для Запада, заявил американский экономист, профессор... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T08:41+0300
2024-11-26T08:41+0300
2024-11-26T08:42+0300
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Использование российской стороной новейшей ракеты средней дальности "Орешник" стало "тревожным звонком" для Запада, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom. "Я думаю, это был довольно тревожный звонок, хотя было много причин не спать и до этого", - отметил эксперт.Сакс объяснил, что дестабилизирующим фактором в отношениях Москвы и Вашингтона стал выход Белого дома из соглашения о контроле над вооружениями. Именно это, по словам экономиста, и запустило процесс нарастания напряжения и создания Россией нового оружия. "Это очень печально и очень опасно", - резюмировал он.
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сша, россия, ракетные удары
Вооружения, США, РОССИЯ, ракетные удары
"Тревожный звонок": на Западе испугались одного шага России
Сакс: применение "Орешника" стало "тревожным звонком", но США продолжают провокации
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ.
Использование российской стороной новейшей ракеты средней дальности "Орешник" стало "тревожным звонком" для Запада, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom
.
"Я думаю, это был довольно тревожный звонок, хотя было много причин не спать и до этого", - отметил эксперт.
Сакс объяснил, что дестабилизирующим фактором в отношениях Москвы и Вашингтона стал выход Белого дома из соглашения о контроле над вооружениями. Именно это, по словам экономиста, и запустило процесс нарастания напряжения и создания Россией нового оружия.
"Это очень печально и очень опасно", - резюмировал он.
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