https://1prime.ru/20241126/rakety-853083222.html

СМИ: Британия впервые при Стармере передала Киеву ракеты Storm Shadow

СМИ: Британия впервые при Стармере передала Киеву ракеты Storm Shadow - 26.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Британия впервые при Стармере передала Киеву ракеты Storm Shadow

Британия несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, следует из... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T08:52+0300

2024-11-26T08:52+0300

2024-11-26T08:54+0300

вооружения

великобритания

storm shadow

военная помощь украине

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Британия несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, следует из заявления агентства Bloomberg, сославшегося на осведомленные источники. Авторы подчеркнули, что поставки новой партии оружия не были публично анонсированы и состоялись несколько недель назад в связи с нехваткой у Киева снарядов дальнего действия."Они (ракеты - прим. ред.) были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России", - следует из заявления. При этом точное количество переданных ракет, а также число их прибытия на Украину не уточняются.

https://1prime.ru/20241126/provokatsii-853083093.html

великобритания

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великобритания, storm shadow, военная помощь украине