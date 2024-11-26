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СМИ: Британия впервые при Стармере передала Киеву ракеты Storm Shadow
СМИ: Британия впервые при Стармере передала Киеву ракеты Storm Shadow - 26.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Британия впервые при Стармере передала Киеву ракеты Storm Shadow
Британия несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, следует из... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T08:52+0300
2024-11-26T08:52+0300
2024-11-26T08:54+0300
вооружения
великобритания
storm shadow
военная помощь украине
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Британия несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, следует из заявления агентства Bloomberg, сославшегося на осведомленные источники. Авторы подчеркнули, что поставки новой партии оружия не были публично анонсированы и состоялись несколько недель назад в связи с нехваткой у Киева снарядов дальнего действия."Они (ракеты - прим. ред.) были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России", - следует из заявления. При этом точное количество переданных ракет, а также число их прибытия на Украину не уточняются.
https://1prime.ru/20241126/provokatsii-853083093.html
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великобритания, storm shadow, военная помощь украине
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Storm Shadow, военная помощь Украине
СМИ: Британия впервые при Стармере передала Киеву ракеты Storm Shadow
Bloomberg: Великобритания впервые при Стармере поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Британия несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, следует из заявления агентства Bloomberg
, сославшегося на осведомленные источники.
Авторы подчеркнули, что поставки новой партии оружия не были публично анонсированы и состоялись несколько недель назад в связи с нехваткой у Киева снарядов дальнего действия.
"Они (ракеты - прим. ред.) были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России", - следует из заявления.
При этом точное количество переданных ракет, а также число их прибытия на Украину не уточняются.
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