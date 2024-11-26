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В России выросли зарплаты водителей - 26.11.2024, ПРАЙМ
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В России выросли зарплаты водителей
В России выросли зарплаты водителей - 26.11.2024, ПРАЙМ
В России выросли зарплаты водителей
Средние зарплатные предложения водителей в РФ этой осенью выросли почти на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 120,2 тысячи рублей, | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T07:21+0300
2024-11-26T07:21+0300
бизнес
москва
рф
авито работа
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Средние зарплатные предложения водителей в РФ этой осенью выросли почти на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 120,2 тысячи рублей, это произошло из-за дефицита кадров по всей стране и увеличения автопарков, рассказали РИА Новости в "Авито Работе". "На фоне дефицита водителей по всей стране и увеличения автопарков транспортных компаний, средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии водителей с осени прошлого года выросли на 24% и достигли 120 204 рубля в месяц за полный рабочий день", - говорится в исследовании. Так, сильнее всего зарплаты увеличились у водителей автокранов: соискателям стали предлагать на 41% больше, чем годом ранее, в среднем 136,5 тысячи рублей в месяц. Вторую строчку заняли водители автовышек - рост на 34%, до 98,3 тысячи рублей в месяц. Третье место досталось водителям-экспедиторам. Их зарплаты увеличились на 27%, составив в среднем 112,5 тысячи рублей. "Нехватка специалистов приводит к тому, что работодатели не только увеличивают зарплатные предложения для кандидатов, но и вводят дополнительные льготы, чтобы привлечь сотрудников. По нашим данным, в третьем квартале именно в сфере грузоперевозок и логистики было размещено наибольшее число вакансий с упоминанием различных льгот и бонусов", - пояснил директор категории "Такси, транспорт и логистика" Артем Егоренков.
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бизнес, москва, рф, авито работа
Бизнес, МОСКВА, РФ, Авито Работа
07:21 26.11.2024
 
В России выросли зарплаты водителей

"Авито Работа": зарплаты водителей в России осенью выросли почти на четверть

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Средние зарплатные предложения водителей в РФ этой осенью выросли почти на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 120,2 тысячи рублей, это произошло из-за дефицита кадров по всей стране и увеличения автопарков, рассказали РИА Новости в "Авито Работе".
"На фоне дефицита водителей по всей стране и увеличения автопарков транспортных компаний, средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии водителей с осени прошлого года выросли на 24% и достигли 120 204 рубля в месяц за полный рабочий день", - говорится в исследовании.
Так, сильнее всего зарплаты увеличились у водителей автокранов: соискателям стали предлагать на 41% больше, чем годом ранее, в среднем 136,5 тысячи рублей в месяц.
Вторую строчку заняли водители автовышек - рост на 34%, до 98,3 тысячи рублей в месяц. Третье место досталось водителям-экспедиторам. Их зарплаты увеличились на 27%, составив в среднем 112,5 тысячи рублей.
"Нехватка специалистов приводит к тому, что работодатели не только увеличивают зарплатные предложения для кандидатов, но и вводят дополнительные льготы, чтобы привлечь сотрудников. По нашим данным, в третьем квартале именно в сфере грузоперевозок и логистики было размещено наибольшее число вакансий с упоминанием различных льгот и бонусов", - пояснил директор категории "Такси, транспорт и логистика" Артем Егоренков.
 
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