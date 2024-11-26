https://1prime.ru/20241126/rossijane-853081680.html

Россияне стали чаще бронировать отели на выходные вблизи столиц

Россияне стали чаще бронировать отели на выходные вблизи столиц - 26.11.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще бронировать отели на выходные вблизи столиц

Российские путешественники этой теплой осенью стали чаще бронировать отели на выходные вблизи столиц - в Ярославле, Рязани, Нижнем Новгороде, Пскове, но при... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T07:52+0300

2024-11-26T07:52+0300

2024-11-26T07:52+0300

бизнес

туризм

россия

ярославль

нижний новгород

санкт-петербург

елена шелехова

onetwotrip

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853081680.jpg?1732596766

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские путешественники этой теплой осенью стали чаще бронировать отели на выходные вблизи столиц - в Ярославле, Рязани, Нижнем Новгороде, Пскове, но при этом снизилось число бронирований гостиниц Екатеринбурга, Москвы и Калининграда, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА Новости. В сервисе проанализировали отельные бронирования по России в выходные дни в сентябре, октябре и ноябре. "По сравнению с осенью 2023 года вырос спрос на отдых в Ярославле (+30%), Новосибирске (+25%), Нижнем Новгороде (+24%) и Ростове-на-Дону (+19%). А вот в Екатеринбурге и Краснодаре проводили уик-энды реже - на 25 и 12% соответственно", - рассказали в сервисе, уточнив, что все эти направления вошли в топ-10 поездок по РФ. Лидером рейтинга традиционно стала Москва: на столицу пришлось 18,7% бронирований на выходные, что, однако, на 19% меньше, чем в 2023 году, подчеркнули в сервисе. "На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей 14%, где проводили уик-энд примерно за 8 тысяч рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Сочи (6,6%). Номер в гостинице обходился порядка 9 тысяч рублей. Интерес к отдыху в Петербурге и Сочи за год не изменился", - рассказали в OneTwoTrip. Кроме того, путешественники выбирали Калининград, но, по данным сервиса, число бронирований туда снизилось на 20%. Меньше туристов этой осенью стали интересовать Воронеж и Владивосток. Число бронирований отелей в этих городах, по данным сервиса, снизилось на 18% и 15% соответственно. Однако бронирования поездок в Рязань выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлой осенью, а в Псков и в Самару - на 20-22%. "Если посмотреть в целом на города, популярность которых выросла этой осенью - Ярославль, Рязань, Нижний Новгород, Псков, - все они находятся в нескольких часах езды от столиц, где к тому же в этом году была аномально теплая осень. Мы предполагаем, что это сыграло свою роль в увеличении количества путешествий среди жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов. К тому же для знакомства с этими городами и изучения основных достопримечательностей как раз хватит пары дней", - привели в сервисе комментарий руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елены Шелеховой.

ярославль

нижний новгород

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, ярославль, нижний новгород, санкт-петербург, елена шелехова, onetwotrip