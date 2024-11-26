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В "Ростехе" прокомментировали произошедшие с SSJ инциденты - 26.11.2024, ПРАЙМ
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В "Ростехе" прокомментировали произошедшие с SSJ инциденты
В "Ростехе" прокомментировали произошедшие с SSJ инциденты - 26.11.2024, ПРАЙМ
В "Ростехе" прокомментировали произошедшие с SSJ инциденты
Показатели надежности SSJ схожи с данными воздушных судов аналогичного класса зарубежного производства. Согласно статистике текущего года, регулярность вылетов... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T15:33+0300
2024-11-26T15:47+0300
происшествия
россия
ростех
ssj
ssj100
происшествие
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Показатели надежности SSJ схожи с данными воздушных судов аналогичного класса зарубежного производства. Согласно статистике текущего года, регулярность вылетов этот типа самолетов составляет 98%. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха". Отмечается, что если посмотреть статистику авиационных инцидентов в целом, то можно увидеть в ней воздушные всех производителей, включая Boeing, Airbus, Embraer. В компании также пояснили, что статистика "не говорит о том, что самолеты плохие", а лишь показывает, что любое, даже самое хорошее воздушное судно, не застраховано от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования. В "Ростехе" подчеркнули, что все известные серьезные авиапроисшествия с самолетами Superjet связаны с человеческими либо неблагоприятными внешними факторами и добавили, что "если условный "Мерседес" попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой".В воскресенье вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета SSJ 100-95LR возник пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки воздушного судна нет.В "Ростехе" заявили, что официальные причины авиаинцидента с SSJ в Анталье озвучит сформированная спецкомиссия, а производитель готов оказать всю необходимую помощь в расследовании.По данным "Ростеха", имеющиеся сейчас данные позволяют говорить , что "в аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку". При этом сдвиг ветра "считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется.В результате самолет ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП). Системы SSJ работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси.В "Ростехе сообщили, что левый двигатель самолета, судя по всему, получил серьезный удар, а часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на ВПП.
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россия, ростех, ssj, ssj100, происшествие
Происшествия, РОССИЯ, Ростех, SSJ, SSJ100, происшествие
15:33 26.11.2024 (обновлено: 15:47 26.11.2024)
 
В "Ростехе" прокомментировали произошедшие с SSJ инциденты

"Ростех": серьезные инциденты с SSJ вызваны человеческими или внешними факторами

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Показатели надежности SSJ схожи с данными воздушных судов аналогичного класса зарубежного производства. Согласно статистике текущего года, регулярность вылетов этот типа самолетов составляет 98%. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".
Отмечается, что если посмотреть статистику авиационных инцидентов в целом, то можно увидеть в ней воздушные всех производителей, включая Boeing, Airbus, Embraer.
В компании также пояснили, что статистика "не говорит о том, что самолеты плохие", а лишь показывает, что любое, даже самое хорошее воздушное судно, не застраховано от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования.
В "Ростехе" подчеркнули, что все известные серьезные авиапроисшествия с самолетами Superjet связаны с человеческими либо неблагоприятными внешними факторами и добавили, что "если условный "Мерседес" попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой".
В воскресенье вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета SSJ 100-95LR возник пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки воздушного судна нет.
В "Ростехе" заявили, что официальные причины авиаинцидента с SSJ в Анталье озвучит сформированная спецкомиссия, а производитель готов оказать всю необходимую помощь в расследовании.
По данным "Ростеха", имеющиеся сейчас данные позволяют говорить , что "в аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку". При этом сдвиг ветра "считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется.
В результате самолет ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП). Системы SSJ работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси.
В "Ростехе сообщили, что левый двигатель самолета, судя по всему, получил серьезный удар, а часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на ВПП.
Горящий самолет авиакомпании Азимут в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
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ПроисшествияРОССИЯРостехSSJSSJ100происшествие
 
 
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