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В "Ростехе" прокомментировали произошедшие с SSJ инциденты

В "Ростехе" прокомментировали произошедшие с SSJ инциденты - 26.11.2024, ПРАЙМ

В "Ростехе" прокомментировали произошедшие с SSJ инциденты

Показатели надежности SSJ схожи с данными воздушных судов аналогичного класса зарубежного производства. Согласно статистике текущего года, регулярность вылетов... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:33+0300

2024-11-26T15:33+0300

2024-11-26T15:47+0300

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Показатели надежности SSJ схожи с данными воздушных судов аналогичного класса зарубежного производства. Согласно статистике текущего года, регулярность вылетов этот типа самолетов составляет 98%. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха". Отмечается, что если посмотреть статистику авиационных инцидентов в целом, то можно увидеть в ней воздушные всех производителей, включая Boeing, Airbus, Embraer. В компании также пояснили, что статистика "не говорит о том, что самолеты плохие", а лишь показывает, что любое, даже самое хорошее воздушное судно, не застраховано от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования. В "Ростехе" подчеркнули, что все известные серьезные авиапроисшествия с самолетами Superjet связаны с человеческими либо неблагоприятными внешними факторами и добавили, что "если условный "Мерседес" попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой".В воскресенье вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета SSJ 100-95LR возник пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки воздушного судна нет.В "Ростехе" заявили, что официальные причины авиаинцидента с SSJ в Анталье озвучит сформированная спецкомиссия, а производитель готов оказать всю необходимую помощь в расследовании.По данным "Ростеха", имеющиеся сейчас данные позволяют говорить , что "в аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку". При этом сдвиг ветра "считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется.В результате самолет ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП). Системы SSJ работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси.В "Ростехе сообщили, что левый двигатель самолета, судя по всему, получил серьезный удар, а часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на ВПП.

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россия, ростех, ssj, ssj100, происшествие