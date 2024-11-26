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И снова 2500 - 26.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241126/rynok-853085117.html
И снова 2500
И снова 2500 - 26.11.2024, ПРАЙМ
И снова 2500
Индекс МосБиржи продолжил обрушение и на вечерке обновил годовые минимумы — было 2507 п. при предыдущем осеннем минимуме на 2512 п. Психологическая планка 2500... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T09:49+0300
2024-11-26T09:49+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853085117.jpg?1732603787
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи продолжил обрушение и на вечерке обновил годовые минимумы — было 2507 п. при предыдущем осеннем минимуме на 2512 п. Психологическая планка 2500 п. совсем близко, и на таких панических распродажа она может быть протестирована с проколом.Текущая мощная коррекция (-19% с начала года и -29% с майского максимума) не отменяет привлекательности отечественных бумаг: на долгосрочную перспективу покупать интересно. Но локально все тренды направленны вниз, и активные трейдеры с покупками пока в замешательстве.Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,3%). Это вообще единственные бумаги в плюсе на обвалившемся рынке из состава бенчмарка. Здесь все просто — чем дороже доллар, тем больше переоценка валютной кубышки корпорации и сильнее оценки высоких дивидендов. При текущем курсе дивиденд за 2024 г. может быть больше 10 руб., или порядка 17%.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-9,3%). Обвал на весеннее дно 2021 г. идет на фоне высоких ставок кредитования при одновременном сворачивании льготных ипотечных программ. Курс почти у 1150 руб. На фоне экстремальной турбулентности, и несмотря на сильную перепроданность, в моменте цена может быть еще ближе к круглым 1000.А рубль безропотно падает на дно марта 2022 г. Юань уже 14,4, доллар у 103,8, евро почти 108,9. Девальвация приобретает серьезные масштабы, а это в свою очередь повышает риск очередного поднятия ключевой ставки ЦБ на заседании 20 декабря. Инвалюты технически сильно перекуплены, и коррекция неизбежна, но здесь лишь вопрос глубины ценового дна рубля перед стабилизацией
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:49 26.11.2024
 

И снова 2500

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи продолжил обрушение и на вечерке обновил годовые минимумы — было 2507 п. при предыдущем осеннем минимуме на 2512 п. Психологическая планка 2500 п. совсем близко, и на таких панических распродажа она может быть протестирована с проколом.
Текущая мощная коррекция (-19% с начала года и -29% с майского максимума) не отменяет привлекательности отечественных бумаг: на долгосрочную перспективу покупать интересно. Но локально все тренды направленны вниз, и активные трейдеры с покупками пока в замешательстве.
Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,3%). Это вообще единственные бумаги в плюсе на обвалившемся рынке из состава бенчмарка. Здесь все просто — чем дороже доллар, тем больше переоценка валютной кубышки корпорации и сильнее оценки высоких дивидендов. При текущем курсе дивиденд за 2024 г. может быть больше 10 руб., или порядка 17%.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-9,3%). Обвал на весеннее дно 2021 г. идет на фоне высоких ставок кредитования при одновременном сворачивании льготных ипотечных программ. Курс почти у 1150 руб. На фоне экстремальной турбулентности, и несмотря на сильную перепроданность, в моменте цена может быть еще ближе к круглым 1000.
А рубль безропотно падает на дно марта 2022 г. Юань уже 14,4, доллар у 103,8, евро почти 108,9. Девальвация приобретает серьезные масштабы, а это в свою очередь повышает риск очередного поднятия ключевой ставки ЦБ на заседании 20 декабря. Инвалюты технически сильно перекуплены, и коррекция неизбежна, но здесь лишь вопрос глубины ценового дна рубля перед стабилизацией

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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