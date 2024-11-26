Рынок корректируется

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 1,95% до 2530,69 п., индекс РТС – на 3,1% до 768,11 п. на фоне ослабления рубля к доллару США на 2,38% до 105,58 руб. Индекс гособлигаций потерял 0,33%, снизившись до 98,94 пунктов.Операционные доходы Московской биржи за 9 месяцев 2024 года увеличились на 59% до 110,8 млрд руб. за счет двукратного роста процентных доходов и прироста комиссионных доходов на 23,9% (до 44,9 млрд руб.). Основной рост наблюдался на фондовом (+33,2%), денежном (+32,4%) и срочном (+39,1%) рынках, тогда как доходы на валютном рынке снизились на 8,4%. Операционные расходы выросли на 79,7% (до 33,7 млрд руб.) в основном из-за увеличения затрат на персонал и маркетинг, включая проект "Финуслуги". Чистая прибыль биржи выросла в 1,5 раза, составив 61,9 млрд руб. Акции МосБиржи торгуются с коэффициентом P/B на 2024 около 1,7, то есть с премией относительно акций банков, которая обусловлена стабильным доходом Московской биржи (процентный доход от размещения свободных остатков и комиссионный доход от торговли) и отсутствием кредитного риска.Активы ЭсЭфАй за 9 месяцев 2024 года увеличились на 19% до 371,7 млрд руб., главным образом за счет роста бизнеса Европлана и переоценки ВСК на 7%, несмотря на падение стоимости доли в М.Видео в два раза. Капитал холдинга вырос на 37% до 110,3 млрд руб., а чистая прибыль активов увеличилась на 16% до 19,3 млрд руб., включая разовую переоценку налоговых обязательств на 2 млрд руб. Европлан предложил удвоить дивиденды до 6 млрд руб. на фоне замедления темпов выдачи лизинга из-за высоких ставок. Акции ЭсЭфАй торгуются с 27% дисконтом к стоимости долей в дочках, оценка которых достигает 100 млрд руб. Холдинг объявил разовые дивиденды в размере 227,6 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 16%. Возможное снижение ставок в будущем может способствовать росту лизингового портфеля Европлана и переоценке активов ВСК.Акции Ozon подешевели почти на 10% на фоне новостей о предстоящем обсуждении редомициляции компании акционерами, запланированном на 27 декабря. Основным фактором падения стали опасения инвесторов перед возможной заморозкой акций на период изменения юрисдикции, что может сопровождаться приостановкой торгов на срок от одного до нескольких месяцев. По мере приближения даты фактической остановки торгов возможно дальнейшее снижение котировок.
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 1,95% до 2530,69 п., индекс РТС – на 3,1% до 768,11 п. на фоне ослабления рубля к доллару США на 2,38% до 105,58 руб. Индекс гособлигаций потерял 0,33%, снизившись до 98,94 пунктов.
Операционные доходы Московской биржи за 9 месяцев 2024 года увеличились на 59% до 110,8 млрд руб. за счет двукратного роста процентных доходов и прироста комиссионных доходов на 23,9% (до 44,9 млрд руб.). Основной рост наблюдался на фондовом (+33,2%), денежном (+32,4%) и срочном (+39,1%) рынках, тогда как доходы на валютном рынке снизились на 8,4%. Операционные расходы выросли на 79,7% (до 33,7 млрд руб.) в основном из-за увеличения затрат на персонал и маркетинг, включая проект "Финуслуги". Чистая прибыль биржи выросла в 1,5 раза, составив 61,9 млрд руб. Акции МосБиржи торгуются с коэффициентом P/B на 2024 около 1,7, то есть с премией относительно акций банков, которая обусловлена стабильным доходом Московской биржи (процентный доход от размещения свободных остатков и комиссионный доход от торговли) и отсутствием кредитного риска.
Активы ЭсЭфАй за 9 месяцев 2024 года увеличились на 19% до 371,7 млрд руб., главным образом за счет роста бизнеса Европлана и переоценки ВСК на 7%, несмотря на падение стоимости доли в М.Видео в два раза. Капитал холдинга вырос на 37% до 110,3 млрд руб., а чистая прибыль активов увеличилась на 16% до 19,3 млрд руб., включая разовую переоценку налоговых обязательств на 2 млрд руб. Европлан предложил удвоить дивиденды до 6 млрд руб. на фоне замедления темпов выдачи лизинга из-за высоких ставок. Акции ЭсЭфАй торгуются с 27% дисконтом к стоимости долей в дочках, оценка которых достигает 100 млрд руб. Холдинг объявил разовые дивиденды в размере 227,6 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 16%. Возможное снижение ставок в будущем может способствовать росту лизингового портфеля Европлана и переоценке активов ВСК.
Акции Ozon подешевели почти на 10% на фоне новостей о предстоящем обсуждении редомициляции компании акционерами, запланированном на 27 декабря. Основным фактором падения стали опасения инвесторов перед возможной заморозкой акций на период изменения юрисдикции, что может сопровождаться приостановкой торгов на срок от одного до нескольких месяцев. По мере приближения даты фактической остановки торгов возможно дальнейшее снижение котировок.
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