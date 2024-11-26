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Российский рынок акций снизился на 2,62 процента
Российский рынок акций снизился на 2,62 процента - 26.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 2,62 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 2,62%, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T19:01+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 2,62%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,62%, до 2464,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,48%, до 774,58 пункта, долларовый РТС – на 3,8%, до 738,93 пункта.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился на 2,62 процента
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи снизился на 2,62%, до 2464,35 пункта
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 2,62%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,62%, до 2464,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,48%, до 774,58 пункта, долларовый РТС – на 3,8%, до 738,93 пункта.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 ноября