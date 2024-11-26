Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241126/rynok-853107404.html
Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года
Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года - 26.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал, обновив минимум с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T19:52+0300
2024-11-26T19:53+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
мосбиржа
ртс
акции
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал, обновив минимум с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,62%, до 2464,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,48%, до 774,58 пункта, долларовый РТС – на 3,8%, до 738,93 пункта. Индекс Мосбиржи максимально падал во вторник до 2455,47 пункта – минимума с марта 2023 года. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций во вторник продолжил ощутимо падать, отыгрывая рост геополитических и санкционных рисков. В итоге он по основному индексу обновил минимум более чем за полтора года – около 2450 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи во вторник сохранял негативную динамику несмотря на попытки роста цен на нефть и выраженную слабость рубля. Рост геополитического риска, санкционные угрозы, устойчивость сигналов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки ЦБ на декабрьском заседании, по-прежнему довлеют над участниками торгов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Самолета" (-11,8%), "Мечела" (-9,1%), ПИКа (-9%), ВК (-7,5%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,6% до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% до 107,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи опустился до самого низкого значения с марта 2023 года, к поддержке 2450 пунктов, войдя в зону среднесрочной перепроданности, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Однако радоваться российским инвесторам все еще нечему, а искать точки для входа в рынок стоит в случае появления обнадеживающих геополитических сигналов или хотя бы стабилизации обстановки", - советует она. В текущем падении видится много эмоций, и при улучшении сигналов отскок может быть довольно стремительным, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 ноября – 2425-2575 пунктов", - добавляет он.
https://1prime.ru/20241126/yuan-853106114.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_df71497d2a02c8af21dc6d50c0216cbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые торги, российский рынок акций, мосбиржа, ртс, акции, рынки
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, Мосбиржа, РТС, Акции, Рынки
19:52 26.11.2024 (обновлено: 19:53 26.11.2024)
 
Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года

Российский рынок акций по итогам торгов обновил минимум с марта прошлого года

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Anne Nygård
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал, обновив минимум с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,62%, до 2464,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,48%, до 774,58 пункта, долларовый РТС – на 3,8%, до 738,93 пункта.
Индекс Мосбиржи максимально падал во вторник до 2455,47 пункта – минимума с марта 2023 года.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рынок акций во вторник продолжил ощутимо падать, отыгрывая рост геополитических и санкционных рисков. В итоге он по основному индексу обновил минимум более чем за полтора года – около 2450 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Индекс Мосбиржи во вторник сохранял негативную динамику несмотря на попытки роста цен на нефть и выраженную слабость рубля. Рост геополитического риска, санкционные угрозы, устойчивость сигналов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки ЦБ на декабрьском заседании, по-прежнему довлеют над участниками торгов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Самолета" (-11,8%), "Мечела" (-9,1%), ПИКа (-9%), ВК (-7,5%).
Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,6% до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% до 107,1 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи опустился до самого низкого значения с марта 2023 года, к поддержке 2450 пунктов, войдя в зону среднесрочной перепроданности, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Однако радоваться российским инвесторам все еще нечему, а искать точки для входа в рынок стоит в случае появления обнадеживающих геополитических сигналов или хотя бы стабилизации обстановки", - советует она.
В текущем падении видится много эмоций, и при улучшении сигналов отскок может быть довольно стремительным, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 ноября – 2425-2575 пунктов", - добавляет он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 14,67 рубля
19:11
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийМосбиржаРТСАкцииРынки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала