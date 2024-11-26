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Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года

Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года - 26.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года

Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал, обновив минимум с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T19:52+0300

2024-11-26T19:52+0300

2024-11-26T19:53+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал, обновив минимум с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,62%, до 2464,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,48%, до 774,58 пункта, долларовый РТС – на 3,8%, до 738,93 пункта. Индекс Мосбиржи максимально падал во вторник до 2455,47 пункта – минимума с марта 2023 года. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций во вторник продолжил ощутимо падать, отыгрывая рост геополитических и санкционных рисков. В итоге он по основному индексу обновил минимум более чем за полтора года – около 2450 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи во вторник сохранял негативную динамику несмотря на попытки роста цен на нефть и выраженную слабость рубля. Рост геополитического риска, санкционные угрозы, устойчивость сигналов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки ЦБ на декабрьском заседании, по-прежнему довлеют над участниками торгов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Самолета" (-11,8%), "Мечела" (-9,1%), ПИКа (-9%), ВК (-7,5%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,6% до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% до 107,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи опустился до самого низкого значения с марта 2023 года, к поддержке 2450 пунктов, войдя в зону среднесрочной перепроданности, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Однако радоваться российским инвесторам все еще нечему, а искать точки для входа в рынок стоит в случае появления обнадеживающих геополитических сигналов или хотя бы стабилизации обстановки", - советует она. В текущем падении видится много эмоций, и при улучшении сигналов отскок может быть довольно стремительным, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 ноября – 2425-2575 пунктов", - добавляет он.

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биржевые торги, российский рынок акций, мосбиржа, ртс, акции, рынки