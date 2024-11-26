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Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года
Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года - 26.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал, обновив минимум с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T19:52+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал, обновив минимум с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,62%, до 2464,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,48%, до 774,58 пункта, долларовый РТС – на 3,8%, до 738,93 пункта. Индекс Мосбиржи максимально падал во вторник до 2455,47 пункта – минимума с марта 2023 года. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций во вторник продолжил ощутимо падать, отыгрывая рост геополитических и санкционных рисков. В итоге он по основному индексу обновил минимум более чем за полтора года – около 2450 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи во вторник сохранял негативную динамику несмотря на попытки роста цен на нефть и выраженную слабость рубля. Рост геополитического риска, санкционные угрозы, устойчивость сигналов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки ЦБ на декабрьском заседании, по-прежнему довлеют над участниками торгов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Самолета" (-11,8%), "Мечела" (-9,1%), ПИКа (-9%), ВК (-7,5%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,6% до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% до 107,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи опустился до самого низкого значения с марта 2023 года, к поддержке 2450 пунктов, войдя в зону среднесрочной перепроданности, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Однако радоваться российским инвесторам все еще нечему, а искать точки для входа в рынок стоит в случае появления обнадеживающих геополитических сигналов или хотя бы стабилизации обстановки", - советует она. В текущем падении видится много эмоций, и при улучшении сигналов отскок может быть довольно стремительным, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 ноября – 2425-2575 пунктов", - добавляет он.
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биржевые торги, российский рынок акций, мосбиржа, ртс, акции, рынки
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, Мосбиржа, РТС, Акции, Рынки
Российский рынок акций снизился до минимума за 1,5 года
Российский рынок акций по итогам торгов обновил минимум с марта прошлого года
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал, обновив минимум с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,62%, до 2464,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,48%, до 774,58 пункта, долларовый РТС – на 3,8%, до 738,93 пункта.
Индекс Мосбиржи максимально падал во вторник до 2455,47 пункта – минимума с марта 2023 года.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций во вторник продолжил ощутимо падать, отыгрывая рост геополитических и санкционных рисков. В итоге он по основному индексу обновил минимум более чем за полтора года – около 2450 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Индекс Мосбиржи во вторник сохранял негативную динамику несмотря на попытки роста цен на нефть и выраженную слабость рубля. Рост геополитического риска, санкционные угрозы, устойчивость сигналов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки ЦБ на декабрьском заседании, по-прежнему довлеют над участниками торгов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Самолета" (-11,8%), "Мечела" (-9,1%), ПИКа (-9%), ВК (-7,5%).
Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,6% до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% до 107,1 пункта.
Индекс Мосбиржи опустился до самого низкого значения с марта 2023 года, к поддержке 2450 пунктов, войдя в зону среднесрочной перепроданности, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Однако радоваться российским инвесторам все еще нечему, а искать точки для входа в рынок стоит в случае появления обнадеживающих геополитических сигналов или хотя бы стабилизации обстановки", - советует она.
В текущем падении видится много эмоций, и при улучшении сигналов отскок может быть довольно стремительным, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 ноября – 2425-2575 пунктов", - добавляет он.
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 14,67 рубля