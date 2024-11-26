Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241126/salvador-853101859.html
Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина
Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина - 26.11.2024, ПРАЙМ
Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина
Президент Сальвадора Найиб Букеле предположил, что вулканы страны можно сдавать в аренду для добычи биткоина. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:55+0300
2024-11-26T16:55+0300
экономика
сальвадор
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/83956/89/839568906_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_49341f32ddd90be2c07bf9ae857fa0a4.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле предположил, что вулканы страны можно сдавать в аренду для добычи биткоина. Лидер Сальвадора выразил такое мнение в соцсети X в ответ на пост пользователя. В нем утверждалось, что в Сальвадоре удалось получить 474 биткоина стоимостью 46 миллионов долларов с помощью "геотермальной энергии" вулкана. "А с 170 вулканами. ...Программа "Арендуйте вулкан для добычи биткоина" может иметь смысл", - написал президент в соцсети X в понедельник. Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года. Правительство вложило значительные средства в криптовалюту и инфраструктуру для ее хранения и оборота, однако о массовом принятии биткойна как платежного средства речи пока не идет - его используют около 10% населения страны.
https://1prime.ru/20241122/bitkoin-853010295.html
сальвадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83956/89/839568906_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_dda61f95bbd888db561b22784d156388.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сальвадор, биткоин
Экономика, САЛЬВАДОР, Биткоин
16:55 26.11.2024
 
Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина

Лидер Сальвадора Букеле предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСтраны мира. Сальвадор
Страны мира. Сальвадор - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле предположил, что вулканы страны можно сдавать в аренду для добычи биткоина.
Лидер Сальвадора выразил такое мнение в соцсети X в ответ на пост пользователя. В нем утверждалось, что в Сальвадоре удалось получить 474 биткоина стоимостью 46 миллионов долларов с помощью "геотермальной энергии" вулкана.
"А с 170 вулканами. ...Программа "Арендуйте вулкан для добычи биткоина" может иметь смысл", - написал президент в соцсети X в понедельник.
Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года.
Правительство вложило значительные средства в криптовалюту и инфраструктуру для ее хранения и оборота, однако о массовом принятии биткойна как платежного средства речи пока не идет - его используют около 10% населения страны.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Стоимость биткоина снова обновила исторический рекорд
22 ноября, 06:47
 
ЭкономикаСАЛЬВАДОРБиткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала