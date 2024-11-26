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Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина
Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина - 26.11.2024, ПРАЙМ
Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина
Президент Сальвадора Найиб Букеле предположил, что вулканы страны можно сдавать в аренду для добычи биткоина. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:55+0300
2024-11-26T16:55+0300
2024-11-26T16:55+0300
экономика
сальвадор
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле предположил, что вулканы страны можно сдавать в аренду для добычи биткоина. Лидер Сальвадора выразил такое мнение в соцсети X в ответ на пост пользователя. В нем утверждалось, что в Сальвадоре удалось получить 474 биткоина стоимостью 46 миллионов долларов с помощью "геотермальной энергии" вулкана. "А с 170 вулканами. ...Программа "Арендуйте вулкан для добычи биткоина" может иметь смысл", - написал президент в соцсети X в понедельник. Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года. Правительство вложило значительные средства в криптовалюту и инфраструктуру для ее хранения и оборота, однако о массовом принятии биткойна как платежного средства речи пока не идет - его используют около 10% населения страны.
https://1prime.ru/20241122/bitkoin-853010295.html
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сальвадор, биткоин
Экономика, САЛЬВАДОР, Биткоин
Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина
Лидер Сальвадора Букеле предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле предположил, что вулканы страны можно сдавать в аренду для добычи биткоина.
Лидер Сальвадора выразил такое мнение в соцсети X в ответ на пост пользователя. В нем утверждалось, что в Сальвадоре удалось получить 474 биткоина стоимостью 46 миллионов долларов с помощью "геотермальной энергии" вулкана.
"А с 170 вулканами. ...Программа "Арендуйте вулкан для добычи биткоина" может иметь смысл", - написал президент в соцсети X в понедельник.
Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года.
Правительство вложило значительные средства в криптовалюту и инфраструктуру для ее хранения и оборота, однако о массовом принятии биткойна как платежного средства речи пока не идет - его используют около 10% населения страны.
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