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Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина

Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина - 26.11.2024, ПРАЙМ

Лидер Сальвадора предложил арендовать вулканы страны для добычи биткоина

Президент Сальвадора Найиб Букеле предположил, что вулканы страны можно сдавать в аренду для добычи биткоина. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:55+0300

2024-11-26T16:55+0300

2024-11-26T16:55+0300

экономика

сальвадор

биткоин

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле предположил, что вулканы страны можно сдавать в аренду для добычи биткоина. Лидер Сальвадора выразил такое мнение в соцсети X в ответ на пост пользователя. В нем утверждалось, что в Сальвадоре удалось получить 474 биткоина стоимостью 46 миллионов долларов с помощью "геотермальной энергии" вулкана. "А с 170 вулканами. ...Программа "Арендуйте вулкан для добычи биткоина" может иметь смысл", - написал президент в соцсети X в понедельник. Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года. Правительство вложило значительные средства в криптовалюту и инфраструктуру для ее хранения и оборота, однако о массовом принятии биткойна как платежного средства речи пока не идет - его используют около 10% населения страны.

https://1prime.ru/20241122/bitkoin-853010295.html

сальвадор

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сальвадор, биткоин