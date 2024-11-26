https://1prime.ru/20241126/samolet-853094887.html

Прокурор в Литве назвал причину крушения самолета DHL в Вильнюсе

Прокурор в Литве назвал причину крушения самолета DHL в Вильнюсе - 26.11.2024, ПРАЙМ

Прокурор в Литве назвал причину крушения самолета DHL в Вильнюсе

Дело о крушении самолета компании DHL передано криминальной полиции, следователи отмечают признаки технических неполадок или халатности, подчеркнул прокурор... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:33+0300

2024-11-26T14:33+0300

2024-11-26T14:49+0300

происшествия

dhl

крушение

литва

самолет

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дело о крушении самолета компании DHL передано криминальной полиции, следователи отмечают признаки технических неполадок или халатности, подчеркнул прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис. "У нас есть данные навигации, есть видеозаписи, вы слышали объяснения генерального комиссара и специалистов о том, что инцидент произошел при приземлении. Так что разумно из такой ситуации (сделать вывод - прим. ред.), что самолет не упал или еще что-то", - передает слова Урбелиса портал LRT (Литовское радио и телевидение). Прокурор также отметил, что расследование будет вести управление криминальной полиции Литвы, версия же о возможном теракте на данный момент не рассматривается. Ранее сообщалось, что самолет компании DHL направлялся в Литву из Лейпцига, потерпел крушение и упал рядом с жилым домом. В результате происшествия погибли два человека, один из которых пилот самолета. Более того, четыре человека получили ранения.

https://1prime.ru/20241125/samolet-853058694.html

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dhl, крушение, литва, самолет