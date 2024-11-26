https://1prime.ru/20241126/sanktsii-853088298.html

В Китае обвинили ЕС в "двойных стандартах" из-за нового пакета санкций

В Китае обвинили ЕС в "двойных стандартах" из-за нового пакета санкций - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Китае обвинили ЕС в "двойных стандартах" из-за нового пакета санкций

Торговлю с Россией ведут многие страны, включая Евросоюз и США, подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, призвав... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T11:31+0300

2024-11-26T11:31+0300

2024-11-26T11:32+0300

экономика

россия

китай

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/47/842424756_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_61ded07f23d04a6984c52c36f5105bb9.jpg

ПЕКИН, 26 ноя - ПРАЙМ. Торговлю с Россией ведут многие страны, включая Евросоюз и США, подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, призвав отказаться Запад от политики двойных стандартов.Ранее агентство Блумберг заявило, что ЕС намерен ввести против России пятнадцатый пакет санкций, который будет включать ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, более 50 физических лиц и около 30 организаций. Кроме того, рестрикции коснутся ряда компаний из Китая, которые якобы поставляют России детали для производства БПЛА. “Мы призываем Евросоюз не придерживаться двойных стандартов, прекратить вносить китайские компании в списки, не имея на это фактических оснований, очернять Китая и перекладывать на него ответственность”, - отметила Мао Нин. Дипломат добавила, что Пекин будет защищать законные интересы своих компаний. В Москве же ранее подчеркнули, что заявления Запада "о каких-то поставках каких-то вооружений" ничем не обоснованы.

https://1prime.ru/20241126/evrointegratsiya-853087875.html

китай

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, запад