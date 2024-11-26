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В Китае обвинили ЕС в "двойных стандартах" из-за нового пакета санкций
В Китае обвинили ЕС в "двойных стандартах" из-за нового пакета санкций - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Китае обвинили ЕС в "двойных стандартах" из-за нового пакета санкций
Торговлю с Россией ведут многие страны, включая Евросоюз и США, подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, призвав... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:31+0300
2024-11-26T11:31+0300
2024-11-26T11:32+0300
экономика
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ПЕКИН, 26 ноя - ПРАЙМ. Торговлю с Россией ведут многие страны, включая Евросоюз и США, подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, призвав отказаться Запад от политики двойных стандартов.Ранее агентство Блумберг заявило, что ЕС намерен ввести против России пятнадцатый пакет санкций, который будет включать ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, более 50 физических лиц и около 30 организаций. Кроме того, рестрикции коснутся ряда компаний из Китая, которые якобы поставляют России детали для производства БПЛА. “Мы призываем Евросоюз не придерживаться двойных стандартов, прекратить вносить китайские компании в списки, не имея на это фактических оснований, очернять Китая и перекладывать на него ответственность”, - отметила Мао Нин. Дипломат добавила, что Пекин будет защищать законные интересы своих компаний. В Москве же ранее подчеркнули, что заявления Запада "о каких-то поставках каких-то вооружений" ничем не обоснованы.
https://1prime.ru/20241126/evrointegratsiya-853087875.html
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россия, китай, запад
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД
В Китае обвинили ЕС в "двойных стандартах" из-за нового пакета санкций
МИД КНР призвал ЕС не придерживаться двойных стандартов
ПЕКИН, 26 ноя - ПРАЙМ. Торговлю с Россией ведут многие страны, включая Евросоюз и США, подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, призвав отказаться Запад от политики двойных стандартов.
Ранее агентство Блумберг заявило, что ЕС намерен ввести против России пятнадцатый пакет санкций, который будет включать ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, более 50 физических лиц и около 30 организаций. Кроме того, рестрикции коснутся ряда компаний из Китая, которые якобы поставляют России детали для производства БПЛА.
“Мы призываем Евросоюз не придерживаться двойных стандартов, прекратить вносить китайские компании в списки, не имея на это фактических оснований, очернять Китая и перекладывать на него ответственность”, - отметила Мао Нин.
Дипломат добавила, что Пекин будет защищать законные интересы своих компаний. В Москве же ранее подчеркнули, что заявления Запада "о каких-то поставках каких-то вооружений" ничем не обоснованы.
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