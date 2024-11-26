https://1prime.ru/20241126/sanktsii-853105958.html
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников и журналистов
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников и журналистов - 26.11.2024, ПРАЙМ
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников и журналистов
Москва вводит запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов. Об этом сообщили в МИД России. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T19:08+0300
2024-11-26T19:08+0300
2024-11-26T19:22+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Москва вводит запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов. Об этом сообщили в МИД России. Отмечается, что в качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны было принято решение о включении в российский "стоп-лист" нескольких проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Британии. В ведомстве подчеркнули, что Лондон не прекращает агрессивной антироссийской риторики и его русофобская политика, сочетающая в себе попытки дискредитации действий Москвы и ее изоляции на международной арене, распространение дезинформации о России, в том числе в контексте СВО, вкупе с военной поддержкой Киева, граничащей с прямым вовлечением Лондона в конфликт со всеми сопутствующими эскалационными рисками, свидетельствуют о настрое Британии на дальнейшее системное противостояние в отношении РФ. При этом в МИД акцентировали бесперспективность данного курса Лондона.По данным МИД, лицам из "стоп-листа" закрыт въезд в Россию. В него вошли:В МИД отметили, что работа над расширением "стоп-листа" будет продолжена.
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россия, великобритания, мид
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников и журналистов
МИД: Россия вводит персональные санкции против нескольких британских чиновников
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Москва вводит запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов. Об этом сообщили в МИД России.
Отмечается, что в качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны было принято решение о включении в российский "стоп-лист" нескольких проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Британии.
В ведомстве подчеркнули, что Лондон не прекращает агрессивной антироссийской риторики и его русофобская политика, сочетающая в себе попытки дискредитации действий Москвы и ее изоляции на международной арене, распространение дезинформации о России, в том числе в контексте СВО, вкупе с военной поддержкой Киева, граничащей с прямым вовлечением Лондона в конфликт со всеми сопутствующими эскалационными рисками, свидетельствуют о настрое Британии на дальнейшее системное противостояние в отношении РФ. При этом в МИД акцентировали бесперспективность данного курса Лондона.
По данным МИД, лицам из "стоп-листа" закрыт въезд в Россию. В него вошли:
- зампремьера Британии и министр по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Анджела Рейнер;
- министр внутренних дел Ивет Купер;
- министр юстиции Шабана Махмуд;
- министр финансов Рэйчел Джейн Ривз;
- министр по вопросам энергобезопасности и достижения углеродной нейтральности Эдвард Милибэнд;
- министр здравоохранения Уэсли Стритинг;
- министр окружающей среды, продовольствия и по делам сельских районов Джонатан Рейнольдс;
- министр труда и пенсионного обеспечения Элизабет Кендалл;
- министр образования Бриджет Филлипсон;
- министр по делам Северной Ирландии Джоанна Стивенс;
- министр по делам Уэльса Люси Пауэлл;
- замминистра обороны Мария Игл;
- советник главы МИД Бенджамин Джуда;
- командир 51-й эскадрильи ВВС Великобритании Кит Биссет.
- журналист Times Том Болл;
- журналист Daily Mail Дэн Вудланд.
В МИД отметили, что работа над расширением "стоп-листа" будет продолжена.
МИД заявил протест послу Британии