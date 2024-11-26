https://1prime.ru/20241126/sanktsii-853105958.html

Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников и журналистов

Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников и журналистов - 26.11.2024, ПРАЙМ

Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников и журналистов

Москва вводит запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов. Об этом сообщили в МИД России. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T19:08+0300

2024-11-26T19:08+0300

2024-11-26T19:22+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Москва вводит запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов. Об этом сообщили в МИД России. Отмечается, что в качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны было принято решение о включении в российский "стоп-лист" нескольких проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Британии. В ведомстве подчеркнули, что Лондон не прекращает агрессивной антироссийской риторики и его русофобская политика, сочетающая в себе попытки дискредитации действий Москвы и ее изоляции на международной арене, распространение дезинформации о России, в том числе в контексте СВО, вкупе с военной поддержкой Киева, граничащей с прямым вовлечением Лондона в конфликт со всеми сопутствующими эскалационными рисками, свидетельствуют о настрое Британии на дальнейшее системное противостояние в отношении РФ. При этом в МИД акцентировали бесперспективность данного курса Лондона.По данным МИД, лицам из "стоп-листа" закрыт въезд в Россию. В него вошли:В МИД отметили, что работа над расширением "стоп-листа" будет продолжена.

https://1prime.ru/20241126/protest-853105592.html

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россия, великобритания, мид