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СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза - 26.11.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

ЕС может предложить новый, шестнадцатый пакет антироссийских санкций в январе следующего года. Он может включать в себя ужесточение ограничений на импорт... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T21:28+0300

2024-11-26T21:28+0300

2024-11-26T21:28+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ЕС может предложить новый, шестнадцатый пакет антироссийских санкций в январе следующего года. Он может включать в себя ужесточение ограничений на импорт российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Согласно сообщению агентства, расширенный пакет санкций будет предложен в январе, когда Польша займет председательство в ЕС после Венгрии. По данным Reuters, 15-й пакет антироссийских санкций, который будут обсуждать постпреды стран ЕС 27 ноября, будет содержать в себе ограничения против в общей сложности 29 организаций и 54 физических лиц, а также 48 нефтяных танкеров. Ранее агентство сообщало, что Евросоюз хочет расширить использование так называемого пункта "Нет России" в следующем раунде антироссийских санкций, обязав дочерние фирмы компаний из ЕС в третьих странах запретить реэкспорт в РФ ряда товаров, в том числе имеющих двойное использование в военных целях, а также боеприпасов и огнестрельного оружия. Теперь же отмечается, что данный пункт могут внести в 16-й пакет. В общей сложности в Евросоюзе действуют уже более 40 разных санкционных режимов.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241126/gpb-853096051.html

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