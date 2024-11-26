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СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза - 26.11.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
ЕС может предложить новый, шестнадцатый пакет антироссийских санкций в январе следующего года. Он может включать в себя ужесточение ограничений на импорт... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T21:28+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ЕС может предложить новый, шестнадцатый пакет антироссийских санкций в январе следующего года. Он может включать в себя ужесточение ограничений на импорт российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Согласно сообщению агентства, расширенный пакет санкций будет предложен в январе, когда Польша займет председательство в ЕС после Венгрии. По данным Reuters, 15-й пакет антироссийских санкций, который будут обсуждать постпреды стран ЕС 27 ноября, будет содержать в себе ограничения против в общей сложности 29 организаций и 54 физических лиц, а также 48 нефтяных танкеров. Ранее агентство сообщало, что Евросоюз хочет расширить использование так называемого пункта "Нет России" в следующем раунде антироссийских санкций, обязав дочерние фирмы компаний из ЕС в третьих странах запретить реэкспорт в РФ ряда товаров, в том числе имеющих двойное использование в военных целях, а также боеприпасов и огнестрельного оружия. Теперь же отмечается, что данный пункт могут внести в 16-й пакет. В общей сложности в Евросоюзе действуют уже более 40 разных санкционных режимов.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, россия, санкции против рф
Политика, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Reuters: Евросоюз может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ЕС может предложить новый, шестнадцатый пакет антироссийских санкций в январе следующего года. Он может включать в себя ужесточение ограничений на импорт российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
Согласно сообщению агентства, расширенный пакет санкций будет предложен в январе, когда Польша займет председательство в ЕС после Венгрии.
По данным Reuters, 15-й пакет антироссийских санкций, который будут обсуждать постпреды стран ЕС 27 ноября, будет содержать в себе ограничения против в общей сложности 29 организаций и 54 физических лиц, а также 48 нефтяных танкеров.
Ранее агентство сообщало, что Евросоюз хочет расширить использование так называемого пункта "Нет России" в следующем раунде антироссийских санкций, обязав дочерние фирмы компаний из ЕС в третьих странах запретить реэкспорт в РФ ряда товаров, в том числе имеющих двойное использование в военных целях, а также боеприпасов и огнестрельного оружия. Теперь же отмечается, что данный пункт могут внести в 16-й пакет.
В общей сложности в Евросоюзе действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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