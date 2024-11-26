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Британского дипломата выдворят из России за разведывательную деятельность

Британского дипломата выдворят из России за разведывательную деятельность - 26.11.2024, ПРАЙМ

Британского дипломата выдворят из России за разведывательную деятельность

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России,... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:02+0300

2024-11-26T15:02+0300

2024-11-26T15:02+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России, следует из сообщения ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве", - отметили в ведомстве.Кроме того, дипломат был направлен внешнеполитическим ведомством Великобритании в Москву с целью замены на должности прикрытия одного из разведчиков, который был выслан в августе текущего года. Ко всему прочему, при въезде на территорию России Прайор указал заведомо ложную информацию, нарушив законодательство России.В ФСБ отметили, что в действиях Прайора также были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы, которая несла угрозу безопасности государства.Таким образом, дипломату предписано покинуть российскую территорию в течение двух недель. Он также лишился аккредитации, заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240913/britaniya-851539081.html

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