https://1prime.ru/20241126/sevpotok-2-853090503.html

В Кремле удивились нежеланию Германии использовать "Северный поток - 2"

В Кремле удивились нежеланию Германии использовать "Северный поток - 2" - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле удивились нежеланию Германии использовать "Северный поток - 2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу отказа Германии использовать газопровод "Северный поток - 2". Об этом он сообщил в | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T12:41+0300

2024-11-26T12:41+0300

2024-11-26T12:43+0300

энергетика

россия

германия

северный поток-2

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу отказа Германии использовать газопровод "Северный поток - 2". Об этом он сообщил в беседе с журналистами."Можно только недоумевать, почему, например, руководство той же Германии не руководствуется чисто экономическими интересами и интересами экономической целесообразности для своей промышленности, для своих производителей, в конце концов для своих граждан, и предпочитает обеспечивать энергоресурсы по более высокой цене и из других источников. Но это дело Федеративной Республики Германии", - отметил он.По словам Пескова, "Северный поток - 2" не нуждается в восстановлении, поскольку газопровод был завершен в сентябре 2021 года и может быть запущен при необходимости.Официальный представителе Кремля также добавил, что не слышал о намерении компании "Газпром" продать газопровод "Северный поток-2" и передать его во владение США.Ранее Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в аукционе по продаже газопровода "Северный поток-2", если он будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта.В сентябре 2022 года одна из ниток "Северного потока - 2" и обе нитки "Северного потока" были разрушены в результате взрывов. "Северный поток - 2" является экспортным газопроводом мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно из России в Европу через Балтийское море.

https://1prime.ru/20241122/severnyy-potok-853023187.html

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россия, германия, северный поток-2, дмитрий песков