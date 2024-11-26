https://1prime.ru/20241126/sevpotoki-853088152.html
СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США
СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США - 26.11.2024, ПРАЙМ
СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США
Уничтожение газопровода "Северный поток" было идеей-фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Таким мнением поделился директор СВР... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:21+0300
2024-11-26T11:21+0300
2024-11-26T11:21+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Уничтожение газопровода "Северный поток" было идеей-фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Таким мнением поделился директор СВР Сергей Нарышкин.По словам главы ведомства, служба внешней разведки имеет информацию о причастности диверсантов из англосаксонских спецслужб к данной атаке. "Северный поток" являлся совместным проектом России и Европы, направленным на надежные поставки российского газа в Европу."Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами строила поток, а англосаксы его взорвали. Это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США", - резюмировал глава ведомства.
https://1prime.ru/20241122/severnyy-potok-853023187.html
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россия, свр, северные потоки
Политика, РОССИЯ, СВР, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ
СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США
Нарышкин: подрыв "Северного потока" был идеей фикс двух администраций США
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Уничтожение газопровода "Северный поток" было идеей-фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Таким мнением поделился директор СВР Сергей Нарышкин.
По словам главы ведомства, служба внешней разведки имеет информацию о причастности диверсантов из англосаксонских спецслужб к данной атаке. "Северный поток" являлся совместным проектом России и Европы, направленным на надежные поставки российского газа в Европу.
"Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами строила поток, а англосаксы его взорвали. Это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США", - резюмировал глава ведомства.
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