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СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США - 26.11.2024, ПРАЙМ
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СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США
СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США - 26.11.2024, ПРАЙМ
СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США
Уничтожение газопровода "Северный поток" было идеей-фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Таким мнением поделился директор СВР... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:21+0300
2024-11-26T11:21+0300
политика
россия
свр
северные потоки
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Уничтожение газопровода "Северный поток" было идеей-фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Таким мнением поделился директор СВР Сергей Нарышкин.По словам главы ведомства, служба внешней разведки имеет информацию о причастности диверсантов из англосаксонских спецслужб к данной атаке. "Северный поток" являлся совместным проектом России и Европы, направленным на надежные поставки российского газа в Европу."Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами строила поток, а англосаксы его взорвали. Это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США", - резюмировал глава ведомства.
https://1prime.ru/20241122/severnyy-potok-853023187.html
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россия, свр, северные потоки
Политика, РОССИЯ, СВР, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ
11:21 26.11.2024
 
СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США

Нарышкин: подрыв "Северного потока" был идеей фикс двух администраций США

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Уничтожение газопровода "Северный поток" было идеей-фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Таким мнением поделился директор СВР Сергей Нарышкин.
По словам главы ведомства, служба внешней разведки имеет информацию о причастности диверсантов из англосаксонских спецслужб к данной атаке. "Северный поток" являлся совместным проектом России и Европы, направленным на надежные поставки российского газа в Европу.
"Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами строила поток, а англосаксы его взорвали. Это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США", - резюмировал глава ведомства.
ЧП на Северных потоках
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ПолитикаРОССИЯСВРСЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ
 
 
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