https://1prime.ru/20241126/sevpotoki-853088152.html

СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США

СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США - 26.11.2024, ПРАЙМ

СВР назвала подрыв "Северного потока" идеей фикс двух администраций США

Уничтожение газопровода "Северный поток" было идеей-фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Таким мнением поделился директор СВР... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T11:21+0300

2024-11-26T11:21+0300

2024-11-26T11:21+0300

политика

россия

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северные потоки

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Уничтожение газопровода "Северный поток" было идеей-фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Таким мнением поделился директор СВР Сергей Нарышкин.По словам главы ведомства, служба внешней разведки имеет информацию о причастности диверсантов из англосаксонских спецслужб к данной атаке. "Северный поток" являлся совместным проектом России и Европы, направленным на надежные поставки российского газа в Европу."Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами строила поток, а англосаксы его взорвали. Это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США", - резюмировал глава ведомства.

https://1prime.ru/20241122/severnyy-potok-853023187.html

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россия, свр, северные потоки