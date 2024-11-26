https://1prime.ru/20241126/shtraf-853085734.html

Автоэксперты предупредили россиян о "зимних" штрафах

Автоэксперты предупредили россиян о "зимних" штрафах - 26.11.2024, ПРАЙМ

Автоэксперты предупредили россиян о "зимних" штрафах

В зимний сезон автомобиль требует особого обслуживания из-за жестких погодных условий. Эксперты правового департамента компании "Рольф" назвали ряд особенностей | 26.11.2024, ПРАЙМ

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зима

штраф

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В зимний сезон автомобиль требует особого обслуживания из-за жестких погодных условий. Эксперты правового департамента компании "Рольф" назвали ряд особенностей этого сезона, за невыполнение которых водителям может грозить штраф, передает издание "Российская газета". Так, важнейшей процедурой, которая является обязательной для автовладельцев любых марок, остается смена летней резины на зимний вариант. Это правило не только поможет избежать штрафа за нарушение эксплуатации авто, но и обеспечит безопасность поездок.Эксперты также предупредили об опасности парковки над тротуаром. При этом, отметили в издании, даже нахождение лишь части автомобиля над ним считается нарушением и грозит взысканием.Водителям также не стоит забывать своевременно очищать номерные знаки, которые в период повышенного выпадения осадков загрязняются гораздо быстрее, чем в теплое время года. Кроме того, намеренное сокрытие номеров увеличит размер штрафа и может обернуться временным лишением прав.Автоэксперты рассказали и о важных правилах, соблюдением которых водители часто пренебрегают. Во-первых, запрещается использовать авто со сломанными очистителями или омывателями стекол. При этом замерзание жидкости в бачке не освободит от штрафа. Во-вторых, водителям стоит избегать долгого прогрева мотора в жилой зоне, поскольку разрешенное время стоянки при включенном двигателе на такой территории составляет лишь 5 минут.В компании "Рольф" также отметили, что выезд за разметку, видимость которой была нарушена из-за снега или грязи, будет также наказываться штрафом, однако его можно будет оспорить.

https://1prime.ru/20241126/avto-853063090.html

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зима, штраф