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Чистая прибыль "Сибура" за девять месяцев выросла в 2,6 раза

Чистая прибыль "Сибура" за девять месяцев выросла в 2,6 раза - 26.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Сибура" за девять месяцев выросла в 2,6 раза

Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла в 2,6 раза в годовом выражении - до 157,8 миллиарда рублей, EBITDA снизилась на 2,1% - до... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:08+0300

2024-11-26T14:08+0300

2024-11-26T14:08+0300

экономика

россия

сибур

чистая прибыль

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла в 2,6 раза в годовом выражении - до 157,8 миллиарда рублей, EBITDA снизилась на 2,1% - до 342,6 миллиарда рублей, преимущественно за счет опережающего роста цен на сырье и материалы, сообщила компания. "Чистая прибыль выросла в 2,6 раза до 157,8 миллиарда рублей. Динамика связана в тем, что на прибыли предыдущего периода негативно сказался убыток от курсовых разниц в размере 105,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Выручка "Сибура" за тот же период увеличилась на 7,6% в годовом выражении, до 840,7 миллиарда рублей, за счет роста объемов производства и реализации синтетических материалов в России, на долю которой приходится более 75% продаж. Выручка от продажи базовых полимеров выросла на 2,8% - до 335 миллиардов рублей. Выручка от реализации пластиков и продуктов органического синтеза выросла на 7,7%- до 151 миллиарда рублей, эластомеров - на 9,4%, до 76,8 миллиарда рублей. "Показатель EBITDA снизился за 9 месяцев на 2,1% до 342,6 миллиарда рублей год к году, преимущественно за счет опережающего роста цен на сырье и материалы. Рентабельность компании по EBITDA остается на стабильно высоком уровне и по итогам девяти месяцев 2024 года составила 40,8%. Данный показатель обеспечивается за счет устойчивой бизнес-модели компании и стабильных денежных потоков от высокоэффективных производственных мощностей", - сказано в сообщении. Отмечается, что чистый долг компании на 30 сентября составил 732,9 миллиарда рублей против 637 миллиардов на 31 декабря прошлого года, что обусловлено как ослаблением рубля по отношению к иностранным валютам, так и привлечением новых кредитов в рублях. Соотношение долга к EBITDA по итогам девяти месяцев составило 1,5x.Кроме того, отмечается, что инвестиции "Сибура" в январе-сентябре 2024 года выросли на 31% в годовом выражении, до 190 миллиардов рублей."За девять месяцев 2024 года чистая сумма средств, использованных в инвестиционной деятельности, составила 190 миллиардов рублей, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении."Сибур" в последние годы инвестировал значительную часть средств в новые мощности, отмечается в сообщении. Так, в настоящее время нефтехимический холдинг реализует три крупномасштабных проекта, которые позволят к 2028 году увеличить мощности компании по производству полимеров в полтора раза. Среди них - строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК), готовность которого превышает 60%."После запуска АГХК компания сможет занять место в шестерке мировых лидеров по объему выпуска базовых полимеров. В свою очередь, это позволит вывести Россию по объемам их выпуска с 14-го на 7-е место в 2028 году. В 2024 году Амурский ГХК успешно привлек облигационный заем для финансирования строительства комплекса, обеспечив покрытие всего оставшегося объема затрат по проекту", - добавляется в сообщении.Также "Сибур" расширяет производство полипропилена на "Запсибнефтехиме" (проект "ДГП-2") мощностью 570 тысяч тонн. Кроме того, в 2024 году он завершает строительство комплекса по производству нефтехимического сырья в Нижнекамске (проект "ЭП-600") стоимостью около 200 миллиардов рублей. Выпуск первой продукции запланирован на декабрь 2024 года.

https://1prime.ru/20241125/mosbirzha-853058333.html

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россия, сибур, чистая прибыль, отчетность по мсфо