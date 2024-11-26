https://1prime.ru/20241126/sollers-853091938.html

"Соллерс" анонсировал выпуск грузовых автомобилей

"Соллерс" анонсировал выпуск грузовых автомобилей - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Соллерс" анонсировал выпуск грузовых автомобилей

Группа "Соллерс" приступила к серийному выпуску среднетоннажных грузовых автомобилей на предприятии "Соллерс Комтранс" в Ульяновске, сообщает компания. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:08+0300

2024-11-26T13:08+0300

2024-11-26T13:08+0300

соллерс

грузовые автомобили

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Группа "Соллерс" приступила к серийному выпуску среднетоннажных грузовых автомобилей на предприятии "Соллерс Комтранс" в Ульяновске, сообщает компания. "На предприятии "Соллерс Комтранс" в Ульяновске началось производство среднетоннажных автомобилей Sollers серии TR. Первые серийные автомобили сошли с конвейера в присутствии губернатора Ульяновской области Алексея Русских и председателя совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова", - говорится в сообщении. В группе уточнили, что базовая комплектация кабины автомобиля включает кресло водителя с электроподогревом и пневмоподвеской, регулировку рулевого колеса в двух направлениях, кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль и мультимедиасистему с цветным сенсорным дисплеем, управлением на руле и выводом изображения с камеры заднего вида. Безопасное поведение в любых дорожных условиях обеспечивают АБС и система стабилизации, добавили там. В "Соллерсе" отметили, что грузовые автомобили семейства Sollers TR представляют универсальное решение для различных видов транспортной работы. Автомобили отличаются прекрасной маневренностью, а большая площадь остекления кабин и система крупных зеркал обеспечивают хорошую обзорность во всех направлениях, говорится в сообщении. "Запуск серийного производства грузовиков на заводе в Ульяновске - это важный шаг для нашей компании... "Соллерс" снова выводит на рынок среднетоннажные автомобили, и наша линейка техники полностью удовлетворяет всем требованиям в столь конкурентном секторе", - приводится в сообщении комментарий председателя совета директоров "Соллерса" Адиля Ширинова. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии").

https://1prime.ru/20241126/avto-853090334.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

соллерс, грузовые автомобили