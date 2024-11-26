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Средства юрлиц в банках в России в октябре выросли на 1,5 процента

Средства юрлиц в банках в России в октябре выросли на 1,5 процента - 26.11.2024, ПРАЙМ

Средства юрлиц в банках в России в октябре выросли на 1,5 процента

Средства компаний в российских банках в октябре выросли на 1,5% к сентябрю, средства населения – на 1,3%, показав аналогичную динамику месяцем ранее, следует из | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T19:46+0300

2024-11-26T19:46+0300

2024-11-26T19:46+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Средства компаний в российских банках в октябре выросли на 1,5% к сентябрю, средства населения – на 1,3%, показав аналогичную динамику месяцем ранее, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре". "Средства юрлиц увеличились на 0,8 триллиона рублей (+1,5 против +1,8% в сентябре) за счет рублевых остатков (+1,1 триллиона рублей, +2,4%). Ряд банков предлагали привлекательные ставки по депозитам юрлиц, в том числе для улучшения НКЛ (норматива краткосрочной ликвидности – ред.). Компании размещали средства в основном на сроки до 30 дней, избегая более длительных сроков в ожидании дальнейшего ужесточения ДКУ (денежно-кредитных условий – ред.). Средства в валюте снизились на 261 миллиард рублей в рублевом эквиваленте (-2,4%)", - говорится в материале. "Средства населения выросли на 1,3% (+0,7 триллиона рублей), что соответствует темпу в сентябре. Увеличились только рублевые остатки (+768 миллиарда рублей, +1,6%), а средства в валюте продолжили сокращаться (-93 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте, -2,4%)", - указывается там же. Рублевые средства выросли только на срочных вкладах (+1,444 триллиона рублей, +4,4%), максимальные ставки по которым увеличились на порядка 1,5 п.п. (20,2% в конце октября после 18,7% в конце сентября) на фоне ожидания участниками рынка дальнейшего ужесточения ДКУ (25 октября 2024 года принято решение о повышении ключевой ставки на 2 п.п., до 21%). Остатки на текущих счетах уменьшились (-675 миллиардов рублей, -4,5%), оценивает ЦБ. Всего с начала года средства населения выросли на 7,4 триллиона рублей (+16,3%), что более чем в два раза превышает результат за тот же период прошлого года (+3,6 триллиона рублей, +9,6%), подсчитал Банк России. "Объем средств на счетах эскроу сократился на 67 миллиардов рублей (-1 после +0,5% в сентябре), что связано с ростом их раскрытия (по предварительным данным, 427 миллиардов рублей после 367 миллиардов рублей в сентябре). При этом объем продаж жилья замедлился по сравнению с первым полугодием 2024 года, что ослабило приток средств на счета эскроу", - оценивает регулятор.

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россия, банки, банковские вклады