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В США назвали крушение самолета DHL несчастным случаем, а не диверсией

В США назвали крушение самолета DHL несчастным случаем, а не диверсией - 26.11.2024, ПРАЙМ

В США назвали крушение самолета DHL несчастным случаем, а не диверсией

Американские официальные лица на данный момент считают, что крушение грузового самолета немецкой компании DHL вблизи Вильнюса в Литве произошло в результате... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T05:58+0300

2024-11-26T05:58+0300

2024-11-26T05:58+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Американские официальные лица на данный момент считают, что крушение грузового самолета немецкой компании DHL вблизи Вильнюса в Литве произошло в результате несчастного случая, а не "российской диверсии", сообщает газета New York Times. За пять дней до катастрофы британская газета Times вбросила версию о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют "посылки DHL, способные взорвать самолет", а также хабы DHL в Лейпциге и Литве. В статье под заголовком "Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России", в частности, упоминается, что 22 июля в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема загорелась посылка, а другая посылка сожгла содержимое грузового контейнера на объекте DHL в Лейпциге (Германия). Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, "которая обвинила российскую военную разведку", говорилось в материале британской газеты. "Основываясь на имеющейся на данный момент информации, американские официальные лица заявили, что считают, что крушение было несчастным случаем, а не российской диверсией", - пишет издание. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США взаимодействуют с властями Литвы в связи с крушением самолета DHL вблизи Вильнюса и не готовы говорить о причастности России к инциденту. Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.

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мировая экономика, россия, литва, вильнюс, москва, джон кирби, dhl, new york times, flightaware