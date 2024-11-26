https://1prime.ru/20241126/stabilizatsiya-853093381.html

В ФАС заявили о расширении списка для стабилизации цен на все товары

В ФАС заявили о расширении списка для стабилизации цен на все товары - 26.11.2024, ПРАЙМ

В ФАС заявили о расширении списка для стабилизации цен на все товары

Возможность заключения региональными властями соглашений о стабилизации цен с производителями и торговыми сетями распространится на все продовольственные и... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:47+0300

2024-11-26T13:47+0300

2024-11-26T13:47+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Возможность заключения региональными властями соглашений о стабилизации цен с производителями и торговыми сетями распространится на все продовольственные и непродовольственные товары, кроме тех, на которые введено государственное регулирование, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Ранее во вторник правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары. "Теперь документ предоставляет региональным властям возможность в случае необходимости заключать такие соглашения в отношении любых продовольственных и непродовольственных товаров, за исключением тех, на которые введено государственное регулирование цен", - говорится в сообщении ФАС. По мнению ведомства, реализация такой инициативы будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан. Отмечается, что внесенные изменения не касаются порядка определения необходимости подписания таких соглашений и позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться – регионы по-прежнему будут определять их самостоятельно, а участие для бизнеса в них – добровольное. Там напомнили, что до этого соглашения о стабилизации цен на все товары заключались только в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Действующие там в настоящее время соглашения заключены с организациями розничной торговли, реализующими различные виды товаров, производителями, поставщиками, аптечными сетями и пунктами, а также сетями и пунктами АЗС. Благодаря этому потребительские цены на указанных территориях снижаются и сравниваются с ценами в соседних регионах", - добавили в службе. До внесения изменений региональные органы государственной власти были наделены полномочиями по заключению с хозяйствующими субъектами соглашений о стабилизации цен только на продукты питания из перечня социально значимых. В настоящий момент такие временные соглашения действуют в 36 регионах и заключены с 12 814 хозяйствующими субъектами.

https://1prime.ru/20241126/gosduma-853093099.html

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фас рф, стабилизация, цены