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Госдума приняла закон для улучшения условий инвестиций в рамках СЗПК
Госдума приняла закон для улучшения условий инвестиций в рамках СЗПК - 26.11.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон для улучшения условий инвестиций в рамках СЗПК
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия инвестирования в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T15:22+0300
2024-11-26T15:22+0300
2024-11-26T15:22+0300
экономика
россия
госдума
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инвестиции
сзпк
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия инвестирования в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ конкретизирует требования к инвестиционному проекту при заключении такого соглашения, оптимизирует процедуру заключения дополнительных соглашений к СЗПК, совершенствует мониторинг исполнения обязательств и уточняет условия предоставления господдержки в форме субсидии и (или) налогового вычета. Закон, в частности, предполагает, что госэкспертиза проектной документации будет проводиться не по всем объектам инвестпроекта, а только по объектам инфраструктуры, расходы на которые подлежат возмещению. Это существенно уменьшит и сроки госэкспертизы, и затраты инвестора на нее, поясняла на предыдущей неделе и.о. директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Светлана Горчакова. Также в целях улучшения условий реализации инвестпроекта в рамках СЗПК реализующей его организации разрешается вносить изменения в условия соглашения - например, по таким вопросам, как изменение объема капиталовложений и исключение объектов из инвестпроекта. Это будет возможно при ряде условий (соблюдение требований к размеру капиталовложений, сохранение целей реализации инвестпроекта и ненарушение условий связанного с ним договора). Это изменение будет применяться не только к новым, но и к действующим СЗПК. В законе о защите и поощрении капиталовложений в РФ дается определение основного объекта инвестиционного проекта. На данный момент СЗПК применяется для новых проектов, то есть объекты не должны быть введены в эксплуатацию. Но "многие инвесторы читают закон по-другому, и были прецеденты, когда приходили с завершенными объектами и введенными в эксплуатацию", замечала Горчакова. Поэтому новый закон уточняет определение основного объекта, чтобы исключить возможность двойного толкования. В настоящее время организации, реализующей инвестпроект на условиях СЗПК, может предоставляться господдержка в виде возмещения затрат. Принятый Госдумой закон предусматривает при обращении инвестора за возмещением затрат предоставление заключения Федерального казначейства, подтверждающего фактически понесенные затраты, вместо заключения консалтинговой компании. Это позволит снизить затраты инвестора, поскольку Казначейство будет проводить экспертизу бесплатно. Помимо этого, закон исключает возможность урегулирования спора между сторонами СЗПК в рамках арбитража (третейского разбирательства). При этом прямо прописывается, что разрешение таких споров в арбитраже не допускается, чтобы исключить возможность передачи спора, возникшего в связи с заключением СЗПК, на рассмотрение в иностранный арбитраж. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.
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россия, госдума, закон, инвестиции, сзпк
Экономика, РОССИЯ, Госдума, закон, инвестиции, СЗПК
Госдума приняла закон для улучшения условий инвестиций в рамках СЗПК
Госдума приняла закон, улучшающий условия инвестирования в рамках СЗПК
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия инвестирования в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Документ конкретизирует требования к инвестиционному проекту при заключении такого соглашения, оптимизирует процедуру заключения дополнительных соглашений к СЗПК, совершенствует мониторинг исполнения обязательств и уточняет условия предоставления господдержки в форме субсидии и (или) налогового вычета.
Закон, в частности, предполагает, что госэкспертиза проектной документации будет проводиться не по всем объектам инвестпроекта, а только по объектам инфраструктуры, расходы на которые подлежат возмещению. Это существенно уменьшит и сроки госэкспертизы, и затраты инвестора на нее, поясняла на предыдущей неделе и.о. директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Светлана Горчакова.
Также в целях улучшения условий реализации инвестпроекта в рамках СЗПК реализующей его организации разрешается вносить изменения в условия соглашения - например, по таким вопросам, как изменение объема капиталовложений и исключение объектов из инвестпроекта. Это будет возможно при ряде условий (соблюдение требований к размеру капиталовложений, сохранение целей реализации инвестпроекта и ненарушение условий связанного с ним договора). Это изменение будет применяться не только к новым, но и к действующим СЗПК.
В законе о защите и поощрении капиталовложений в РФ дается определение основного объекта инвестиционного проекта. На данный момент СЗПК применяется для новых проектов, то есть объекты не должны быть введены в эксплуатацию. Но "многие инвесторы читают закон по-другому, и были прецеденты, когда приходили с завершенными объектами и введенными в эксплуатацию", замечала Горчакова. Поэтому новый закон уточняет определение основного объекта, чтобы исключить возможность двойного толкования.
В настоящее время организации, реализующей инвестпроект на условиях СЗПК, может предоставляться господдержка в виде возмещения затрат. Принятый Госдумой закон предусматривает при обращении инвестора за возмещением затрат предоставление заключения Федерального казначейства, подтверждающего фактически понесенные затраты, вместо заключения консалтинговой компании. Это позволит снизить затраты инвестора, поскольку Казначейство будет проводить экспертизу бесплатно.
Помимо этого, закон исключает возможность урегулирования спора между сторонами СЗПК в рамках арбитража (третейского разбирательства). При этом прямо прописывается, что разрешение таких споров в арбитраже не допускается, чтобы исключить возможность передачи спора, возникшего в связи с заключением СЗПК, на рассмотрение в иностранный арбитраж.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.
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