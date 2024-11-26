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В Молдавии не исключили повышения тарифа на газ почти на 35 процентов
В Молдавии не исключили повышения тарифа на газ почти на 35 процентов - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Молдавии не исключили повышения тарифа на газ почти на 35 процентов
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщает, что получило запрос от "Молдовагаза" на повышение тарифа, стоимость газа для... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T18:45+0300
2024-11-26T18:45+0300
2024-11-26T18:45+0300
энергетика
молдавия
газ
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КИШИНЕВ, 26 ноя - ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщает, что получило запрос от "Молдовагаза" на повышение тарифа, стоимость газа для бытовых потребителей может вырасти на 34,65%. "Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) сообщает, что "Молдовагаз" подал запрос на корректировку регулируемых цен на поставку природного газа в рамках обязательств по оказанию коммунальных услуг. Запрос прозвучал на фоне значительного роста цен на международном рынке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Из опубликованного на сайте НАРЭ запроса "Молдовагаза" становится ясно, что поставщик просит увеличить тариф для бытовых потребителей на 34,65% - с 0,67 доллара за кубометр до 0,9 доллара. Специалисты агентства изучают поданную заявку и проверяют правильность представленных расчетов. НАРЭ проведет заседание 27 ноября, чтобы утвердить новый тариф. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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молдавия, газ, тариф на газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Газ, тариф на газ
В Молдавии не исключили повышения тарифа на газ почти на 35 процентов
НАРЭ: тариф на газ в Молдавии может вырасти на 34,65 процента
КИШИНЕВ, 26 ноя - ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщает, что получило запрос от "Молдовагаза" на повышение тарифа, стоимость газа для бытовых потребителей может вырасти на 34,65%.
"Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) сообщает, что "Молдовагаз" подал запрос на корректировку регулируемых цен на поставку природного газа в рамках обязательств по оказанию коммунальных услуг. Запрос прозвучал на фоне значительного роста цен на международном рынке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Из опубликованного на сайте НАРЭ запроса "Молдовагаза" становится ясно, что поставщик просит увеличить тариф для бытовых потребителей на 34,65% - с 0,67 доллара за кубометр до 0,9 доллара.
Специалисты агентства изучают поданную заявку и проверяют правильность представленных расчетов. НАРЭ проведет заседание 27 ноября, чтобы утвердить новый тариф.
В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Молдавию предупредили о риске остаться без газа