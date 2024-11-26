https://1prime.ru/20241126/tarify-853089269.html

Британия пригрозила вернуть пошлины на джинсы и виски из-за тарифов Трампа

Британия пригрозила вернуть пошлины на джинсы и виски из-за тарифов Трампа - 26.11.2024, ПРАЙМ

Британия пригрозила вернуть пошлины на джинсы и виски из-за тарифов Трампа

В случае протекционистской политики со стороны нового президента США Дональда Трампа, Великобритания может вернуть тарифы на такие американские товары, как... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T12:07+0300

2024-11-26T12:07+0300

2024-11-26T12:07+0300

экономика

великобритания

дональд трамп

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В случае протекционистской политики со стороны нового президента США Дональда Трампа, Великобритания может вернуть тарифы на такие американские товары, как мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и виски Jack Daniel's, сообщает Politico."Великобритания может немедленно ввести эти тарифы обратно против США, если Трамп исполнит свою угрозу ударить по заморскому импорту, введя тарифы в размере 10-20%", - передает издание со ссылкой на источники в кабмине Великобритании.Ранее Британия применяла пошлины на эти товары в ответ на тарифы США на европейскую сталь. Ожидается, что потенциальные тарифы США для Великобритании будут очень высокими, так как около 30% ВВП Великобритании зависит от торговли.Однако, несмотря на возможные тарифы, Британия предпочтет заключить сделку с США вместо принятия ответных мер. Кроме того, Лондон также планирует заключить "торговую мини-сделку" с США в области безопасности и технологий, хотя полноценное соглашение маловероятно, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241126/tramp-853082892.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, дональд трамп, пошлины