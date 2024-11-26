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Британия пригрозила вернуть пошлины на джинсы и виски из-за тарифов Трампа
Британия пригрозила вернуть пошлины на джинсы и виски из-за тарифов Трампа - 26.11.2024, ПРАЙМ
Британия пригрозила вернуть пошлины на джинсы и виски из-за тарифов Трампа
В случае протекционистской политики со стороны нового президента США Дональда Трампа, Великобритания может вернуть тарифы на такие американские товары, как... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T12:07+0300
2024-11-26T12:07+0300
2024-11-26T12:07+0300
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В случае протекционистской политики со стороны нового президента США Дональда Трампа, Великобритания может вернуть тарифы на такие американские товары, как мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и виски Jack Daniel's, сообщает Politico."Великобритания может немедленно ввести эти тарифы обратно против США, если Трамп исполнит свою угрозу ударить по заморскому импорту, введя тарифы в размере 10-20%", - передает издание со ссылкой на источники в кабмине Великобритании.Ранее Британия применяла пошлины на эти товары в ответ на тарифы США на европейскую сталь. Ожидается, что потенциальные тарифы США для Великобритании будут очень высокими, так как около 30% ВВП Великобритании зависит от торговли.Однако, несмотря на возможные тарифы, Британия предпочтет заключить сделку с США вместо принятия ответных мер. Кроме того, Лондон также планирует заключить "торговую мини-сделку" с США в области безопасности и технологий, хотя полноценное соглашение маловероятно, заключили в издании.
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Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, пошлины
Британия пригрозила вернуть пошлины на джинсы и виски из-за тарифов Трампа
Politico: Британия может вернуть пошлины на джинсы и виски из-за тарифов Трампа
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В случае протекционистской политики со стороны нового президента США Дональда Трампа, Великобритания может вернуть тарифы на такие американские товары, как мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и виски Jack Daniel's, сообщает Politico.
"Великобритания может немедленно ввести эти тарифы обратно против США, если Трамп исполнит свою угрозу ударить по заморскому импорту, введя тарифы в размере 10-20%", - передает издание со ссылкой на источники в кабмине Великобритании.
Ранее Британия применяла пошлины на эти товары в ответ на тарифы США на европейскую сталь. Ожидается, что потенциальные тарифы США для Великобритании будут очень высокими, так как около 30% ВВП Великобритании зависит от торговли.
Однако, несмотря на возможные тарифы, Британия предпочтет заключить сделку с США вместо принятия ответных мер. Кроме того, Лондон также планирует заключить "торговую мини-сделку" с США в области безопасности и технологий, хотя полноценное соглашение маловероятно, заключили в издании.
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