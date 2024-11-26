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В Минэнерго рассказали о пользе от развития биржевых торгов углем - 26.11.2024, ПРАЙМ
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В Минэнерго рассказали о пользе от развития биржевых торгов углем
В Минэнерго рассказали о пользе от развития биржевых торгов углем - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о пользе от развития биржевых торгов углем
Развитие биржевых торгов углем имеет позитивную динамику и будет нарастать, а также позволяет сдерживать темпы роста цен за коммунальные услуги, заявил глава... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T18:11+0300
2024-11-26T18:11+0300
россия
уголь
биржевые торги
спбмтсб
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Развитие биржевых торгов углем имеет позитивную динамику и будет нарастать, а также позволяет сдерживать темпы роста цен за коммунальные услуги, заявил глава департамента развития угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев. "Тот механизм, который угольная промышленность страны выбрала для себя, как для определения и ценовых индикаторов, и реальных торгов, на сегодня точно имеет позитивную динамику, точно такими темпами мы идем в правильном направлении, и миллионы тонн (угля - ред.) будут нарастать. Параллельно, кроме развития биржевых механизмов, благоприятно влияет на сдерживание темпов роста платы граждан за коммунальные услуги - за электрику и тепло, особенно в Сибири и Дальнем Востоке", - сказал Бобылев на круглом столе "Роль биржевой торговли в формировании конкурентного рынка ключевых групп российских товаров" в Совете Федерации. Биржевые торги энергетическим углем стартовали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в феврале 2023 года. По итогам прошлого года объем торгов углем на СПбМТСБ составил 260 тысяч тонн, в текущем году - уже порядка 1,1 миллиона тонн, что соответствует 170 составам поездов с более чем 70 полувагонами в каждом, отметил Бобылев. Он добавил, что весь этот объем угля идет только на внутренний рынок и в электротеплоэнергетику и ЖКХ, в тарифицируемый сектор экономики. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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россия, уголь, биржевые торги, спбмтсб
РОССИЯ, уголь, биржевые торги, СПбМТСБ
18:11 26.11.2024
 
В Минэнерго рассказали о пользе от развития биржевых торгов углем

Минэнерго: развитие биржевых торгов углем сдерживает цены на коммунальные услуги

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Развитие биржевых торгов углем имеет позитивную динамику и будет нарастать, а также позволяет сдерживать темпы роста цен за коммунальные услуги, заявил глава департамента развития угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев.
"Тот механизм, который угольная промышленность страны выбрала для себя, как для определения и ценовых индикаторов, и реальных торгов, на сегодня точно имеет позитивную динамику, точно такими темпами мы идем в правильном направлении, и миллионы тонн (угля - ред.) будут нарастать. Параллельно, кроме развития биржевых механизмов, благоприятно влияет на сдерживание темпов роста платы граждан за коммунальные услуги - за электрику и тепло, особенно в Сибири и Дальнем Востоке", - сказал Бобылев на круглом столе "Роль биржевой торговли в формировании конкурентного рынка ключевых групп российских товаров" в Совете Федерации.
Биржевые торги энергетическим углем стартовали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в феврале 2023 года. По итогам прошлого года объем торгов углем на СПбМТСБ составил 260 тысяч тонн, в текущем году - уже порядка 1,1 миллиона тонн, что соответствует 170 составам поездов с более чем 70 полувагонами в каждом, отметил Бобылев. Он добавил, что весь этот объем угля идет только на внутренний рынок и в электротеплоэнергетику и ЖКХ, в тарифицируемый сектор экономики.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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