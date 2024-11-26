https://1prime.ru/20241126/torgi-853104758.html

В Минэнерго рассказали о пользе от развития биржевых торгов углем

В Минэнерго рассказали о пользе от развития биржевых торгов углем - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали о пользе от развития биржевых торгов углем

Развитие биржевых торгов углем имеет позитивную динамику и будет нарастать, а также позволяет сдерживать темпы роста цен за коммунальные услуги, заявил глава... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T18:11+0300

2024-11-26T18:11+0300

2024-11-26T18:11+0300

россия

уголь

биржевые торги

спбмтсб

https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Развитие биржевых торгов углем имеет позитивную динамику и будет нарастать, а также позволяет сдерживать темпы роста цен за коммунальные услуги, заявил глава департамента развития угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев. "Тот механизм, который угольная промышленность страны выбрала для себя, как для определения и ценовых индикаторов, и реальных торгов, на сегодня точно имеет позитивную динамику, точно такими темпами мы идем в правильном направлении, и миллионы тонн (угля - ред.) будут нарастать. Параллельно, кроме развития биржевых механизмов, благоприятно влияет на сдерживание темпов роста платы граждан за коммунальные услуги - за электрику и тепло, особенно в Сибири и Дальнем Востоке", - сказал Бобылев на круглом столе "Роль биржевой торговли в формировании конкурентного рынка ключевых групп российских товаров" в Совете Федерации. Биржевые торги энергетическим углем стартовали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в феврале 2023 года. По итогам прошлого года объем торгов углем на СПбМТСБ составил 260 тысяч тонн, в текущем году - уже порядка 1,1 миллиона тонн, что соответствует 170 составам поездов с более чем 70 полувагонами в каждом, отметил Бобылев. Он добавил, что весь этот объем угля идет только на внутренний рынок и в электротеплоэнергетику и ЖКХ, в тарифицируемый сектор экономики. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

https://1prime.ru/20241119/toplivo-852904943.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уголь, биржевые торги, спбмтсб