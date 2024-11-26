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В Афганистане оценили рост объема торговли с Россией
В Афганистане оценили рост объема торговли с Россией - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Афганистане оценили рост объема торговли с Россией
Товарооборот Афганистана и России за восемь месяцев текущего афганского года, который начался 21 марта, достиг 174 миллионов долларов, сообщил новостной... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:18+0300
2024-11-26T13:18+0300
2024-11-26T13:18+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Афганистана и России за восемь месяцев текущего афганского года, который начался 21 марта, достиг 174 миллионов долларов, сообщил новостной интернет-портал Tolo news со ссылкой на министерство промышленности и торговли Исламского эмирата. "С начала месяца хамаль по конец месяца акраб текущего года по солнечному календарю товарооборот между Афганистаном и Россией достиг 174 миллионов долларов", - сказано в сообщении. При этом, по словам пресс-секретаря министерства Абдула Салама Джавада, которого цитирует портал, "только 2,2 миллиона долларов из этой суммы приходится на афганский экспорт". "Наиболее крупными статьями афганского экспорта являются изюм, минералы, фруктовые соки, огурцы, тальк, безалкогольные напитки, инжир и лук. Импорт в основном состоит из колючей проволоки, солодового концентрата и различных продуктов нефтегазовой промышленности", - сказал представитель ведомства. По данным министерства, Россия входит в число государств, которые ежегодно экспортируют в Афганистан товары на сумму более 300 миллионов долларов, однако экспорт Афганистана в Россию весьма ограничен. Как пишет издание, член правления афганской Торгово-инвестиционной палаты Хан Джан Алокозай указал на значимость экономических отношений Афганистана с Россией. "Экономические и торговые отношения с Россией очень важны для нас в эти кризисные времена, когда мы изолированы от мира. Укрепление связей с Россией полностью отвечает нашим интересам", - сказал он.
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россия, афганистан, торговля
Экономика, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, торговля
В Афганистане оценили рост объема торговли с Россией
Tolo news: торговля Афганистана и РФ с начала афганского года достигла $174 млн
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Афганистана и России за восемь месяцев текущего афганского года, который начался 21 марта, достиг 174 миллионов долларов, сообщил новостной интернет-портал Tolo news со ссылкой на министерство промышленности и торговли Исламского эмирата.
"С начала месяца хамаль по конец месяца акраб текущего года по солнечному календарю товарооборот между Афганистаном и Россией достиг 174 миллионов долларов", - сказано в сообщении.
При этом, по словам пресс-секретаря министерства Абдула Салама Джавада, которого цитирует портал, "только 2,2 миллиона долларов из этой суммы приходится на афганский экспорт".
"Наиболее крупными статьями афганского экспорта являются изюм, минералы, фруктовые соки, огурцы, тальк, безалкогольные напитки, инжир и лук. Импорт в основном состоит из колючей проволоки, солодового концентрата и различных продуктов нефтегазовой промышленности", - сказал представитель ведомства.
По данным министерства, Россия входит в число государств, которые ежегодно экспортируют в Афганистан товары на сумму более 300 миллионов долларов, однако экспорт Афганистана в Россию весьма ограничен.
Как пишет издание, член правления афганской Торгово-инвестиционной палаты Хан Джан Алокозай указал на значимость экономических отношений Афганистана с Россией. "Экономические и торговые отношения с Россией очень важны для нас в эти кризисные времена, когда мы изолированы от мира. Укрепление связей с Россией полностью отвечает нашим интересам", - сказал он.
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